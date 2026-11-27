Giorgia Meloni nega i tagli alle pensioni, ma l'inflazione al 3,2% e le nuove norme riducono il potere d'acquisto. Analisi dei dati e delle critiche.

La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha avviato una ferma difesa della propria politica previdenziale attraverso un post pubblicato sulla piattaforma X. Nel messaggio, la premier ha dichiarato con enfasi che il suo Governo non ha mai effettuato tagli alle pensioni, affermando anzi che tutte le prestazioni sono state rivalutate negli anni passati. Ha sottolineato come, a partire dal 1 gennaio 2027, il quadro normativo non subirà modifiche che possano ledere i diritti acquisiti dai cittadini, ribadendo la protezione dello strumento di tutela legato al lavoro svolto.

I dati della rivalutazione per fasce di reddito

Giorgia Meloni ha fornito dettagli specifici sull'aumento previsto per il prossimo anno, spiegando che tutte le pensioni subiranno un incremento a partire dal primo gennaio 2027. Per i beneficiari con un importo lordo mensile fino a circa 2.450 euro, ovvero quattro volte il minimo previdenziale, il recupero dell'inflazione avverrà al cento per cento. Per importi superiori, la quota di inflazione recuperata scende gradualmente ma non si azzerà mai. Gli esempi citati dalla premier includono un aumento di 38 euro mensili per una pensione di 1.200 euro e di 64 euro per una di 2.000 euro.

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La narrazione governativa continua evidenziando che anche le pensioni sopra i 5.000 euro beneficeranno di un aumento, sebbene di entità inferiore rispetto a quelle di importo medio. La Presidente del Consiglio ha ribadito che la priorità del Governo è proteggere maggiormente chi ha redditi inferiori, definendo la pensione come il frutto di una vita intera dedicata al lavoro. Questa posizione intende rassicurare l'opinione pubblica sulle intenzioni del Governo in materia di sostegno sociale ed economico ai cittadini anziani.

La posizione della Corte Costituzionale sul patto sociale

Nonostante le rassicurazioni, l'analisi giuridica solleva questioni fondamentali sul patto sociale che regge il sistema previdenziale italiano. La Corte Costituzionale ha stabilito che non esiste un obbligo prestabilito di rivalutare sempre e comunque tutti gli assegni pensionistici. Tuttavia, la decisione di non procedere alla rivalutazione non può essere considerata arbitraria; deve essere invece dettata da specifiche esigenze temporanee e di carattere economico o finanziario. Questo principio giuridico è cruciale per valutare la legittimità delle scelte di politica economica del Governo.

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La mancata rivalutazione completa in un contesto caratterizzato da elevata inflazione, causata dai prezzi dell'energia, è interpretata da molti esperti e oppositori come un effettivo taglio al potere d'acquisto. Sebbene il reddito nominale dei pensionati possa rimanere invariato, il reddito reale diminuisce a causa del caro vita. Questa dinamica evidenzia una discrepanza tra la tutela formale del reddito e la sua capacità effettiva di acquisto, un aspetto centrale nel dibattito pubblico sulle riforme previdenziali.

Le perdite economiche concrete per i beneficiari

Confrontando gli importi previsti dalle disposizioni inserite nella legge di bilancio con il sistema per scaglioni attualmente in vigore, emergono dati significativi di perdita economica. Una pensione lorda di 3.000 euro subisce una perdita di 164 euro, mentre una da 3.500 euro ne registra una di 613 euro. La perdita sale a 758 euro per una pensione di 4.000 euro, confermando l'impatto differenziato sulle diverse fasce di reddito. Questi numeri costituiscono la base materiale per le critiche mosse al provvedimento governativo.

Le perdite annue diventano ancora più consistenti per le pensioni di importo più elevato. Per gli assegni da 5.000 euro, la perdita annuale sale a 1.083,16 euro, raggiungendo 1.241,24 euro per quelli da 6.000 euro e 1.401,79 euro per quelli da 6.200 euro. Il quadro è ulteriormente peggiorato dalla pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, che fissa l'inflazione dell'anno corrente al 3,2 per cento, una cifra ben al di sopra del 2,8 per cento previsto inizialmente dal Governo Meloni. Questo divario amplifica le discrepanze nella rivalutazione prevista.

L'emendamento e le coperture finanziarie necessarie

La maggioranza di Governo è attualmente impegnata nella stesura di un emendamento per alzare la soglia della piena rivalutazione delle pensioni. L'obiettivo è raccogliere le istanze dei gruppi parlamentari, portando l'asticella da quattro a cinque volte il minimo, ovvero circa 3.000 euro lordi. Questa iniziativa, tuttavia, richiede la caccia alle coperture finanziarie necessarie per sostenere l'onere aggiuntivo. Il solo fatto che il Governo stia cercando di ampliare la platea dei beneficiari della rivalutazione al cento per cento suggerisce una critica interna alla narrazione iniziale della premier.

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La relazione tecnica alla legge di Bilancio indica che i tagli alle rivalutazioni comporteranno una minore spesa lorda di 1,4 miliardi di euro l'anno fino al 2036. La minore spesa netta si attesta tra gli 880 e gli 800 milioni di euro. Queste stime finanziarie rivelano le motivazioni economiche dietro le scelte di austerità nel settore previdenziale. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), in audizione sulla manovra, ha sollevato un punto cruciale: la mancata rivalutazione incide sull'importo su cui verranno calcolate le future rivalutazioni.

L'impatto permanente e la quota di popolazione colpita

La perdita di potere d'acquisto diventa perenne dal momento che ogni mancato adeguamento riduce la base su cui incideranno i futuri aumenti. Il recupero non è automatico e il taglio tende a crescere nel tempo in assenza di interventi di compensazione. Per come è stata costruita la manovra, la mancata perequazione interessa il ventitré virgola cinque per cento dei pensionati, quasi uno su quattro. L'UPB stima una riduzione di 144 euro lordi annuali per chi percepisce 2.753 euro mensili.

L'impatto negativo è ancora più marcato per le pensioni più alte, con una stima di perdita di 1.357 euro per un assegno di 6.730 euro. Questi dati sottolineano la complessità della questione e le sue ripercussioni a lungo termine sulla qualità della vita dei cittadini. La faccenda si complica ulteriormente con l'incertezza inflazionistica, che rende difficile pianificare interventi precisi. Il Governo dovrà quindi fare i conti con queste dinamiche economiche e sociali nei prossimi mesi, mantenendo un equilibrio tra stabilità finanziaria e tutela sociale.