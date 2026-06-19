Meloni replica a Trump con un video: boom di follower e like dopo le critiche sul G7

La premier Giorgia Meloni risponde alle accuse di Donald Trump sulla foto al G7 con un video sui social. L'operazione di comunicazione trasforma una critica in un'occasione di rilancio, con una crescita record di follower e interazioni.

La premier Giorgia Meloni ha risposto alle critiche dell'ex presidente americano Donald Trump riguardo alla famigerata foto al G7 con un video pubblicato sui suoi account social, smentendo categoricamente le accuse.

L'episodio, che ha toccato il punto più basso nelle relazioni tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca, è diventato un motivo di attacco per l'opposizione. Tuttavia, Meloni è riuscita a trasformare un potenziale momento di imbarazzo in un'opportunità per rilanciare la propria immagine pubblica attraverso i canali digitali, ottenendo un risultato che sembra premiarla. Secondo il report Arcadia mood dell'agenzia Arcadia, il suo account Instagram ha registrato una crescita esplosiva: nelle ultime 24 ore ha guadagnato altri 100.000 nuovi follower.

L'analisi dell'andamento dei follower mostra un picco vertiginoso a partire dal 17 giugno, giorno conclusivo del G7 di Evian in Francia. Da poco meno di 7 milioni di seguaci con una crescita piatta nei giorni precedenti, si è passati a oltre 7,1 milioni. La crescita giornaliera è impressionante: il 17 giugno più di 21.000 nuovi follower, il 18 giugno altri 70.000, e il 19 giugno (dato in evoluzione) altri 21.000.

Oltre ai follower, il video-replica ha generato un'enorme interazione: secondo Notjustanalytics, il post ha raccolto oltre 100.000 mi piace e più di 10.000 commenti, confermando la spinta alla sua popolarità social





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