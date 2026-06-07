Meloni replica alle critiche per l'assenza al vertice sui Balcani: Nessuna dietrologia

Giorgia Meloni respinge le critiche per l'assenza al vertice sui Balcani, definendo 'ridicole' le polemiche. L'opposizione attacca: 'figuraccia e isolamento'.

Nessuna dietrologia, assicura. Giorgia Meloni rispedisce al mittente le critiche piovute dopo la sua mancata partecipazione al vertice dei Balcani che si è tenuto venerdì scorso a Tivat, in Montenegro.

La presidente del Consiglio era attesa alla sessione dei capi di Stato e di governo, ma alla fine ha dato forfait. Quel giorno Meloni si trovava invece a Reggio Calabria, alla cerimonia celebrativa per il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri. L'opposizione non si è lasciata sfuggire l'occasione stigmatizzando la scelta di non prendere parte al summit. Ora Meloni fa chiarezza.

Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata dice la premier al Corriere della Sera. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani 'mi si nota di più se vengo o se non vengo' li lascio volentieri ad altri. Sulla scelta di non partire precisa ancora la premier nel colloquio non c'è nessuna dietrologia.

I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole.

Se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice men che meno avrei usato quello con i Balcani conclude Meloni, visto che l'Italia è tra i principali sostenitori dell'integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione. La scelta di Meloni è stata criticata da tutti i principali leader del campo largo.

Nicola Fratoianni ha parlato di una figuraccia, un ulteriore segnale che la decantata centralità in Europa e nel mondo, riguadagnata attraverso il governo della destra, è una bufala. Giuseppe Conte si è chiesto ironicamente se l'aereo fosse guidato da Salvini. È possibile ha osservato l'ex premier che l'Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora un presidente che parla di ritorno della centralità, riconquista dell'autorevolezza, della credibilità? Ma quale?

Ma manco più i suoi familiari ci credono più. Non è una gaffe di protocollo: è un fatto politico ha sentenziato Angelo Bonelli di Avs. Meloni parla ogni giorno di patriottismo, ma nei tavoli in cui si decidono gli equilibri europei e il ruolo dell'Italia il governo non c'è. Questa è la destra sovranista: tanta propaganda, poca presenza dove si contano davvero gli interessi nazionali.

Anche dal Pd sono piovute critiche all'indirizzo Palazzo Chigi. Per Lia Quartapelle è sconfortante che la politica estera dell'Italia sia ostaggio delle difficoltà della destra, mentre Fassino ha definito sconcertante l'assenza di Meloni al vertice sui Balcani proprio nel momento in cui l'Unione europea, superando lentezze e ambiguità, decide finalmente di dare un impulso forte alla integrazione europea di una regione strategica per l'Italia. La vicenda ha acceso i riflettori sulla gestione della politica estera da parte del governo Meloni.

L'opposizione ha sottolineato come la premier parli spesso di centralità dell'Italia ma poi diserti appuntamenti chiave. Dai banchi del governo invece arriva una difesa compatta: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che l'Italia è presente in tutti i tavoli internazionali e che la scelta di Meloni è stata dettata solo da motivi logistici.

Il vertice di Tivat era l'occasione per discutere dell'allargamento dell'Unione europea ai Paesi balcanici, un dossier su cui l'Italia ha giocato storicamente un ruolo di primo piano. La mancata partecipazione della premier ha quindi suscitato malumori anche tra i partner europei, che si aspettavano un segnale forte da Roma. La polemica rischia di offuscare i risultati ottenuti dal governo in materia di politica estera, come la recente missione in Libia e il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti.

Tuttavia, episodi come questo alimentano il dibattito sulla credibilità internazionale dell'Italia. Nel frattempo, la Premier cerca di spegnere le polemiche con dichiarazioni tranchant, ma il fronte dell'opposizione non sembra intenzionato a mollare la presa. La sinistra punta il dito sul sovranismo che isolerebbe il Paese, mentre la maggioranza difende le scelte della leader. La prossima settimana Meloni sarà impegnata in un vertice Ue a Bruxelles, dove si giocherà gran parte della sua credibilità europea.

In conclusione, la vicenda del vertice di Tivat ha messo in luce le tensioni interne e le sfide che il governo deve affrontare in politica estera. Tra accuse di scarsa presenza e difese d'ufficio, la Premier ha scelto la linea della trasparenza, spiegando le ragioni di un'assenza che però ha lasciato il segno. Resta da vedere se la sua versione dei fatti sarà sufficiente a placare gli animi e a ripristinare l'immagine di un'Italia protagonista in Europa e nel mondo





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