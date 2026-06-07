Meloni respinge le accuse di isolamento e spiega l'assenza dal vertice dei Balcani

La premier italiana giustifica la mancata partecipazione a un incontro nei Balcani citando impegni nazionali e respinge le critiche della sinistra, definendole infondate e senz'anima politica.

La premier Giorgia Meloni ha risposto con tono fermo alle critiche provenienti da chi l'accusa di isolarsi dalle istituzioni europee e di nascondere motivi politici alla sua assenza da un vertice nei Balcani .

"Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata, per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico", ha dichiarato la premier, aggiungendo che gli atteggiamenti infantili e le insinuazioni di favoritismo non trovano spazio nel dibattito pubblico. Secondo Meloni, le decisioni di partecipare o meno a incontri internazionali dipendono da ragioni logistiche e di programmazione, non da strategie nascoste o da un desiderio di allontanarsi dagli alleati.

In questa occasione, la ragione principale del suo non volo verso il Montenegro è stata la sovrapposizione con la festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, evento a cui ha partecipato per onorare le forze dell'ordine e che ha richiesto la sua presenza sul territorio nazionale





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