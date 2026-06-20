Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Meloni risponde alle offese di Trump: difende la popolarità e la sovranità dell'Italia

Politica News

Meloni risponde alle offese di Trump: difende la popolarità e la sovranità dell'Italia
Giorgia MeloniDonald TrumpItalia
📆6/20/2026 2:51 PM
📰leggoit
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

La premier Giorgia Meloni si fa chiaramente prendere in giro contro Donald Trump, ribadendo la propria indipendenza politica, la sovranità italiana e la legittimità delle basi militari americane presenti sul territorio.

Meloni risponde alle nuove offese di Trump: attacchi privi di senso Il primo ministro Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle recenti provocazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , le quali hanno fatto parlare di politica internazionale e di relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l' Italia .

Nel post pubblicato sul proprio profilo sui social media, Meloni ha evidenziato che la sua popolarità è legata, prima di tutto, alla capacità di difendere gli interessi nazionali italiani, e non può essere influenzata da commenti esterni di natura politica. La premier ha sottolineato che l'obiettivo principale è garantire la sicurezza del Paese e il rispetto degli accordi militari stabiliti con gli Stati Uniti.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Giorgia Meloni Donald Trump Italia Difesa Popolarità

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meloni replica a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"Meloni replica a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"Giorgia Meloni risponde alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva affermato che la premier italiana lo avrebbe implorato per una foto. Meloni definisce le dichiarazioni "totalmente inventate" e sottolinea che lei e l'Italia non implorano mai. La premier esprime anche disappunto per l'atteggiamento di Trump verso i nemici dell'Occidente.
Read more »

Polemiche in Italia per le dichiarazioni di Trump su Meloni: l'attacco dell'eurodeputata SalisPolemiche in Italia per le dichiarazioni di Trump su Meloni: l'attacco dell'eurodeputata SalisLe dichiarazioni del Presidente Trump su un incontro con la PremierMeloni al G7 scatenano una bufera politica. La smentita di Meloni e le dure critiche dell'eurodeputata Ilaria Salis sulla subalternità dell'Italia agli USA.
Read more »

Meloni a Trump: “Io e l’Italia non imploriamo mai”Meloni a Trump: “Io e l’Italia non imploriamo mai”Il presidente Usa aveva detto a La7: 'Mi ha supplicato di fare foto con lei, mi ha fatto pena' (ANSA)
Read more »

Il conflitto tra Giorgia Meloni e Donald TrumpIl conflitto tra Giorgia Meloni e Donald TrumpIl premier italiano ha risposto a Trump con durezza dopo che questi l'ha minacciato e insultato. La mossa di Meloni ha cambiato il rapporto tra i due leader e ha mostrato che accarezzarlo non serve. La destra italiana ha sempre avuto una vicinanza ai limiti della venerazione con la Casa Bianca, ma ora si è rotta la diplomazia e la rottura politica appare irrecuperabile.
Read more »



Render Time: 2026-06-20 17:52:26