Meloni risponde alle offese di Trump: difende la popolarità e la sovranità dell'Italia

La premier Giorgia Meloni si fa chiaramente prendere in giro contro Donald Trump, ribadendo la propria indipendenza politica, la sovranità italiana e la legittimità delle basi militari americane presenti sul territorio.

Meloni risponde alle nuove offese di Trump: attacchi privi di senso Il primo ministro Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle recenti provocazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , le quali hanno fatto parlare di politica internazionale e di relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l' Italia .

Nel post pubblicato sul proprio profilo sui social media, Meloni ha evidenziato che la sua popolarità è legata, prima di tutto, alla capacità di difendere gli interessi nazionali italiani, e non può essere influenzata da commenti esterni di natura politica. La premier ha sottolineato che l'obiettivo principale è garantire la sicurezza del Paese e il rispetto degli accordi militari stabiliti con gli Stati Uniti.





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