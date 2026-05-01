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Meloni: Salario giusto pilastro del decreto lavoro, risorse a chi rispetta i lavoratori

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Meloni: Salario giusto pilastro del decreto lavoro, risorse a chi rispetta i lavoratori
Giorgia MeloniDecreto LavoroSalario Giusto
📆5/1/2026 7:48 AM
📰Agenzia_Ansa
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La Presidente Meloni sottolinea l'importanza del salario giusto come principio fondamentale del nuovo decreto lavoro, indirizzando le risorse pubbliche verso le aziende che rispettano i propri dipendenti e contrastando lo sfruttamento.

Il governo italiano, con l'approvazione del decreto lavoro , ha posto un'enfasi significativa sul principio del salario giusto , un elemento considerato cruciale per la dignità del lavoro e la corretta allocazione delle risorse pubbliche.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato come le risorse statali debbano essere indirizzate verso le aziende che dimostrano rispetto per i propri dipendenti, garantendo condizioni lavorative adeguate e retribuzioni eque, piuttosto che premiare quelle che ricorrono a pratiche di sfruttamento, salari insufficienti o contratti irregolari. Questa affermazione, resa pubblica attraverso un post sulla piattaforma X in occasione del Primo Maggio, rappresenta un pilastro della politica del governo in materia di lavoro.

L'approccio del governo non si basa su proclami o soluzioni superficiali, ma su una valorizzazione della contrattazione collettiva di qualità e su un'azione decisa contro la concorrenza sleale che si basa sulla riduzione dei costi del lavoro a scapito dei lavoratori. La Presidente Meloni ha riconosciuto che il percorso verso un mercato del lavoro più equo e sostenibile è ancora lungo e richiede ulteriori sforzi.

L'obiettivo primario è quello di garantire un lavoro sempre più stabile, sicuro e ben retribuito, offrendo prospettive di futuro, in particolare per i giovani, le donne e le comunità che vivono nelle aree più svantaggiate del paese. Tuttavia, il governo è convinto di aver intrapreso la strada giusta, privilegiando azioni concrete, il rispetto dei diritti dei lavoratori e un approccio pragmatico alla risoluzione dei problemi.

La Presidente ha ribadito che il lavoro non può essere difeso attraverso la propaganda, ma attraverso misure tangibili che migliorino le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini. Il Primo Maggio, festa dei lavoratori, è stato quindi scelto come occasione per ribadire l'impegno del governo verso una politica del lavoro basata su principi di giustizia sociale e di equità.

L'attenzione è rivolta non solo alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche alla qualità di questi posti, garantendo salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose. Negli ultimi anni, il governo ha implementato diverse misure concrete volte a migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Tra queste, il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi all'occupazione e gli interventi per rafforzare la sicurezza sul lavoro.

L'impegno continua con il rafforzamento della qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale, una piaga moderna che colpisce soprattutto i lavoratori più vulnerabili. I risultati ottenuti finora sono incoraggianti: l'Italia ha registrato un aumento di oltre 1 milione e 200 mila occupati, una diminuzione di 550 mila precari e ha raggiunto il livello più alto di occupazione femminile nella sua storia.

Questi dati, pur non risolvendo tutti i problemi, indicano una direzione chiara e un cambiamento di passo significativo. La Presidente Meloni ha concluso sottolineando che il Primo Maggio è una festa dedicata a coloro che, con impegno, sacrificio e dignità, contribuiscono quotidianamente alla crescita e al benessere del paese, e che la politica deve confrontarsi con i fatti e rispondere alle esigenze dei cittadini con azioni concrete e responsabili.

L'obiettivo finale è quello di costruire un futuro in cui il lavoro sia fonte di dignità, sicurezza e prosperità per tutti

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