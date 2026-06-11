Meloni: 'Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo: 'Si può un presidente del Consiglio dei ministri presentare così?' Perché ci sarà scritto che la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di deepfake durante un'assemblea di Confcommercio, sottolineando come diverse foto false generate con l'intelligenza artificiale vengano pubblicate online e spacciate per vere da alcuni oppositori. Meloni ha invitato a non pubblicare le foto false e a riconoscere le immagini realizzate tramite strumenti di intelligenza artificiale.

A sinistra, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'assemblea di Confcommercio (LaPresse). A destra, una foto fake della premier generata con l'intelligenza artificiale e pubblicata online da un utente Permettere a tutti gli utenti social di riconoscere le immagini realizzate tramite strumenti di intelligenza artificiale.

È questa l'idea, già vista, presentata dalla presidente del Consiglio. La premier è tornata a parlare di deepfake citando un caso di appena qualche settimana fa in cui un profilo social ha rilanciato una sua foto che la ritraeva mezza nuda. L'utente aveva pubblicato l'immagine pensando che fosse reale.

'Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo: 'Si può un presidente del Consiglio dei ministri presentare così? ' Perché ci sarà scritto che la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale'. È questa la proposta che la premier lancia dal palco di Confcommercio.

In quell'occasione la presidente del Consiglio aveva parlato dell'attualità del tema: 'Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l'intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi.

Molti altri no'. L'idea di Meloni non è di certo nuova. Anche perché sulla questione è già intervenuta l'Unione europea con un regolamento, l'AI Act, che si applicherà dal 2 agosto 2026. L'articolo 50 del regolamento parla proprio di 'Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di Ai'.

A tal proposito, nel paragrafo 4, si spiega che 'i deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un 'deep fake' rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente'. Tra le tecniche di marcatura suggerite, si veda il Considerando 133, si suggerisce l'impiego di 'filigrane, identificazioni di metadati, metodi crittografici per dimostrare la provenienza e l'autenticità dei contenuti, metodi di registrazione, impronte digitali o altre tecniche, a seconda dei casi'





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