Meloni slitta bollette ed emenda Veneto: il Consiglio dei ministri del 14 novembre

Il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni rinviava il Decreto legge bollette per la seconda settimana e approvava l'impugnativa della legge sul fine vita del Veneto, creando forti divisioni nel governo.

La riunione numero 196 del Consiglio dei ministri, svoltasi giovedì scorso e presieduta da Giorgia Meloni, è durata esclusivamente dai 17.14 alle 17.51, per un totale di 37 minuti. Questo incontro breve ha evidenziato una governance frammentata, saltando l'unico provvedimento urgente del giorno: il Decreto legge bollette. L'obiettivo era ridurre i costi insostenibili di energia elettrica e gas per famiglie e imprese prima dell'inverno.

La procrastinazione del Decreto legge Bollette

Per la seconda settimana consecutiva, il governo ha rinviato il provvedimento necessario per l'energia. La scusa ufficiale riguarda la necessità di ulteriori interlocuzioni con l'Unione europea. Questo ritardo è criticato perché crea aspettative false nei cittadini, nonostante le aziende del settore fossero già pronte.

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La divisione interna al governo di Giorgia Meloni è la vera causa di questo blocco. I ministeri e i partiti della coalizione non riescono a trovare un accordo. Le lotte intestine impediscono l'approvazione di misure indifferibili per la crisi energetica. Il risultato è l'assenza di una strategia chiara contro l'aumento dei prezzi.

L'impugnativa della legge Fine Vita del Veneto

Il Consiglio dei ministri ha avviato l'iter per l'impugnativa alla Corte Costituzionale della legge regionale sul fine vita del Veneto. Questa regione è governata dalla destra, con il presidente Alberto Stefani e il capo del Consiglio regionale Luca Zaia. Il governo aveva già impugnato leggi simili in Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Ora si aggiunge anche la legge approvata da pochi giorni in Umbria.

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La decisione ha diviso plasticamente il governo. Alcuni ministri leghisti hanno rifiutato di partecipare o si sono astenuti. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, non ha partecipato alla riunione. Il ministro Roberto Calderoli ha votato contro l'impugnativa, mostrando una mancanza di coerenza nel suo ruolo di delegato agli Affari regionali.

La posizione di Antonio Tajani e Forza Italia

Antonio Tajani ha dichiarato di essere favorevole all'impugnativa perché serve una legge nazionale. Tuttavia, la sua stessa maggioranza impedisce in Parlamento il dibattito su una normativa nazionale. Questa contraddizione evidenzia l'incoerenza del governo che cerca di delegare al giudice mentre ostacola il legislatore.

La situazione è paradossale perché il governo chiede una legge nazionale che non sa o non vuole realizzare. Le divisioni all'interno dei partiti bloccano ogni progresso reale. I cittadini si trovano senza tutele chiare in materia di fine vita.

La proroga dell'Autorità Anticorruzione

Il Consiglio dei ministri approva un decreto legge, il centocinquantesimo della serie. Questo testo non riguarda le bollette, ma la proroga del presidente e del collegio dell'Autorità anticorruzione. Il mandato del presidente uscente Giuseppe Busia è scaduto lo scorso 11 settembre. Un governo attento avrebbe avviato l'iter per tempo con un voto parlamentare qualificato.

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Il governo designa i nuovi componenti senza rispettare i tempi corretti. Questa procedura riduce la legittimità dell'autorità. La gestione emergenziale è un segno di scarsa professionalità amministrativa. La coerenza manca in ogni aspetto decisionale.