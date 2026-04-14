Meloni sospende accordo di difesa con Israele e chiede azione immediata sul Patto di stabilità

Il governo italiano ha sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. La premier Meloni ha sottolineato la necessità di agire rapidamente sul Patto di Stabilità europeo, evidenziando le criticità legate alla crisi attuale e la necessità di una risposta coordinata. Contemporaneamente, l'Università Lum di Bari lancia un nuovo corso di laurea in Ingegneria Biomedica, focalizzato sull'innovazione e la formazione di professionisti capaci di affrontare le sfide del settore sanitario.

“Con una squadra di persone perbene e uomini perbene – ha affermato Scarpa – Ma non possiamo dire lo stesso del, pluripregiudicato, esponente di spicco dei Paglialoni, costola del clan D’Alessandro, con un Daspo di tre anni. È l’evidenza del amministratori e tifosi erano insieme sul palco, tra targhe e foto ricordo per celebrare l’ottimo campionato culminato nei playoff promozione.”

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - L'offerta formativa dell'università Lum Giuseppe Degennaro (Bari) si arricchisce con l'avvio del corso di laurea triennale in Ingegneria biomedica, un percorso di studi che nasce in linea con il piano strategico dell'ateneo nell'ambito dell'ingegneria applicata alle scienze della vita e alla salute. L'avvio del nuovo corso rappresenta una scelta di grande valore strategico per il nostro ateneo e per il territorio - afferma Giovanni Schiuma, direttore del Dipartimento di Ingegneria della Lum - Si tratta di un passo importante che rafforza la visione con cui stiamo sviluppando il Dipartimento di Ingegneria e, più in generale, l'intero ecosistema formativo della Lum relativamente alle scienze della salute, della tecnologia e dell’innovazione.

Infatti il corso si sviluppa in forte sinergia con i corsi di Medicina e Chirurgia della Lum. Il nostro obiettivo è quello di formare ingegneri biomedici in un ambiente accademico che dialoga costantemente con la medicina, la ricerca traslazionale e le professioni sanitarie. Nei 3 anni di formazione - informa una nota - gli studenti acquisiranno dapprima una solida base nelle discipline scientifiche e ingegneristiche fondamentali, per poi approfondire la bioingegneria, l'elaborazione dei dati biomedici, i sistemi informativi, la cybersecurity, la statistica per la ricerca medica, l'automazione, la progettazione assistita e, nel terzo anno, temi avanzati quali il machine learning, l'intelligenza artificiale, l'image processing per la diagnostica, le tecnologie dei dispositivi medici, la robotica in ambito sanitario e la gestione dei sistemi sanitari. A ciò si aggiungono il tirocinio e il contatto diretto con realtà esterne, elementi essenziali per connettere la formazione universitaria alle dinamiche concrete del mondo del lavoro.

Con il nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica - conclude Schiuma - la Lum rinnova il proprio impegno a formare persone capaci di interpretare il cambiamento e guidarlo. E' questo, in fondo, il senso più profondo della nostra missione universitaria: non limitarci a inseguire il futuro, ma contribuire a costruirlo.

Meloni:'Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele. Agire subito su stop patto stabilità' Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Stop al rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Ad annunciarlo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”, ha detto la premier arrivando a Vinitaly. Il memorandum Italia-Israele stabilisce una sorta di cornice per la cooperazione nel settore della difesa riguardo allo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate.

La decisione dell'Italia'non influirà sulla sicurezza di Israele', ha dichiarato il ministero degli Esteri di Tel Aviv. Secondo Ynet, la decisione è stata comunicata ieri da Roma in una lettera inviata al ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. La Ue deve'agire subito', noi'stiamo ponendo una serie di questioni in Europa' come l'idea'di prendere in considerazione una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura per il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata', ha affermato inoltre la premier. Esattamente come, tornando a questo settore, stiamo chiedendo alcune cose che riguardano l'energia' a partire dalla questione Ets,'la cui sospensione si è cominciata a discutere mesi fa'.

La Ue commetterebbe'un errore', secondo Meloni, nel'sottovalutare questa crisi'. La sospensione del Patto di stabilità'potrebbe aiutare, certamente. Bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l’Europa non dovrebbe sottovalutare l’impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi', ha aggiunto. Considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico, prioritario; però, quando si è amici e si hanno alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo. È quello che faccio ogni giorno: quando sono d’accordo lo dico, quando non sono d’accordo dico di non esserlo, perché credo che questo faccia bene all’Europa, agli Stati Uniti e all’Occidente in generale, ha affermato.

Le dichiarazioni del presidente americano sul Pontefice'erano inaccettabili - ha ribadito anche oggi - Ho espresso e rinnovo la mia solidarietà a Papa Leon





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