Meloni: "Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia"

In Aula alla Camera le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La presidente del Consiglio ha parlato del negoziato con Russia e Ucraina per la fine della guerra e ha ribadito la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.

In Aula alla Camera le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Sui banchi del governo sono presenti i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e, tra gli altri, i ministri Alessandro Giuli, Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Valditara, Carlo Nordio, Marina Calderone, Andrea Abodi.

La presidente del Consiglio alla Camera dalle 9 e nel pomeriggio, alle 15.15, al Senato.

"Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il ventesimo pacchetto di sanzioni europee" ha detto la presidente del Consiglio.

"Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare", ha aggiunto Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, parlando del negoziato con Russia e Ucraina per la fine della guerra. LA DIRETTA DALLA CAMERA Meloni: "Chi colpisce Unifil colpisce la comunità internazionale" "Ogni attacco contro Unifil, il suo personale, le sue basi e le sue missioni è inaccettabile.

Li abbiamo condannati senza ambiguità e continueremo a farlo. Chi colpisce e minaccia Unifil colpisce la comunità internazionale" ha detto la presidente del Consiglio n Aula alla Camera, nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Meloni: "Con gli Usa coordinamento ma non delega, l'Europa deve negoziare" "Dobbiamo contribuire a costruire le condizioni della pace, lavorando, insieme ai nostri alleati, a solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina e a una nuova architettura di sicurezza europea che possa assicurare stabilità nel lungo periodo. Obiettivo per il quale è, chiaramente, indispensabile preservare l'unità euro-atlantica e rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti. Sfida non sempre facile, ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega.

In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa. Ed è l'Europa a doverle negoziare" ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera, nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Meloni: "Non accettiamo alterazioni unilaterali sulle regole di transito a Hormuz" Sulla conflitto in Medioriente"la nostra linea resta la stessa fino dall'inizio": l'Italia"non è parte del conflitto e non intende diventarla" e auspica che la crisi si risolva al più presto ma"questo non significa stare fermi", è necessario"muoversi con responsabilità" proteggendo i militari presenti nell'area e la"liberta delle rotte commerciali" ha detto ancora la premier.

"E' inaccettabile - ha sottolineato - qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto" con"logiche di ricatto", Hormuz"non riguarda solo Hormuz" e dunque"serve una risposta ferma e responsabile della comunità internazionale"





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