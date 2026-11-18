Giorgia Meloni accelera sulle candidature politiche per dicembre. Forza Italia chiede garanzie in Sicilia con Giorgio Mulè mentre si definiscono le schede per Roma, Milano e Napoli.

La premier Giorgia Meloni sta accelerando il processo di selezione dei candidati per le prossime elezioni politiche e regionali, con l'obiettivo di annunciare le liste ufficiali entro l'inizio di dicembre. La priorità assoluta del governo si concentra sui comuni e sulle regioni che voteranno a breve, un'operazione che richiede una rapida definizione dei nomi per evitare squilibri all'interno del centrodestra. Gli annunci potrebbero essere presentati tutti insieme durante la tradizionale kermesse di Fratelli d'Italia, conosciuta come Atreju, trasformandola in un evento extra-large.

Negoziati Sicilia e Milano tra FdI e Forza Italia

La fretta di Meloni rischia di mettere in difficoltà Forza Italia, costringendo Antonio Tajani a convocare d'urgenza una riunione riservata con i vertici del partito ieri sera. Il problema numero uno per i berlusconiani non è tanto la candidatura nella capitale, quanto la situazione in Sicilia. Serve un nome solido per sostituire Renato Schifani, presidente della regione che si darebbe per fuori gioco dopo una possibile nomina al Consiglio di Stato. In cambio, Forza Italia potrebbe candidare Giorgio Mulè, figura gradita alla famiglia Berlusconi.

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A Milano la situazione rimane impasse tra Lega e Forza Italia. La Lega insiste sulla candidatura di Silvia Sardone, vice di Matteo Salvini, mentre Tajani non molla Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa. L'ipotesi di un tandem è ancora in campo, ma Ignazio La Russa, presidente del Senato e dominus della destra nel capoluogo lombardo, non si è ancora espresso ufficialmente. I tormenti interni al partito sono evidenti e Tajani ha imposto il silenzio stampa per gestire delicatamente le posizioni.

Posizioni delle Parti e Complicazioni Regionali

Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione, è il nome che Fratelli d'Italia punta contro Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e candidato del campo largo con trattative in corso con i 5 Stelle. Anche Fabio Rampelli fatica a ritagliarsi uno spazio in una città dove gli spazi sono ormai ristretti. Meloni vorrebbe annunciare i candidati in tutte le grandi città, una mossa che Fratelli d'Italia ha negato come tradizione, ma che appare sempre più probabile.

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In Sicilia la partita è complessa per via di Cateno De Luca, sindaco di Taormina entrato in maggioranza con Sud chiama Nord. De Luca non ha mai risparmiato critiche al centrodestra e sogna di conquistare la regione. Durante un recente incontro con Renato Schifani, si è parlato di bilancio siciliano, ma il governatore giura di poter ricandidarsi. La manovra prevede una doppia ricompensa per Schifani: la nomina al Consiglio di Stato e una promessa di candidatura alla Camera per il suo figlio.

Impatto Economico e Prossimi Passi Strategici

Oltre alle nomine, il governo sta valutando l'impatto di un possibile tesoretto elettorale. Il commissario europeo Dombrovskis ha lasciato intendere che ad aprile si potrebbe chiudere la procedura d'infrazione, liberando risorse per la manovra italiana. Si stimano fino a 4 miliardi da spendere per provvedimenti utili alle famiglie, una mossa che potrebbe alleggerire la tensione sull'attuale disegno di legge. Le elezioni politiche sono fissate per settembre, mentre le regionali a novembre richiedono una strategia immediata.

La logica del pacchetto di Meloni prevede che Fratelli d'Italia incasserà la candidatura di Carolina Varchi, meloniana, a sindaco di Palermo. In cambio, Forza Italia potrà mettere in campo Giorgio Mulè, rafforzando la posizione del partito di Tajani. L'incontro di Mulè con Tajani lo scorso settimana ha dato ulteriore slancio a questa ipotesi, nonostante le resistenze interne. Il centrodestra deve now chiudere questi nodi per presentare un fronte unito alle urne.