La Premier Giorgia Meloni commenta la morte di Gianni De Gennaro, definendo scioccanti le sue dichiarazioni. Chiede chiarezza sulle indagini sulla strage di Via D'Amelio e spiega la sua assenza al funerale.

Giorgia Meloni si è espressa pubblicamente sulla drammatica scomparsa di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia che ha messo fine alla sua vita nella sua residenza in Toscana. La premier ha fornito queste dichiarazioni a margine della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles, confermando quanto la notizia abbia segnato profondamente l'opinione pubblica e la classe politica italiana.

La reazione di Meloni alla notizia

La Presidente del Consiglio ha dichiarato di essere stata profondamente colpita dagli eventi, sottolineando come la vicenda abbia scioccato l'intero Paese. Meloni ha ammesso di provare un forte sgomento nel leggere e ascoltare le ultime dichiarazioni lasciate da De Gennaro, riconoscendo il peso emotivo che tali parole esercitano su tutti i cittadini.

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"Penso che sia una questione che ha scioccato tutti e anche me", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia, evidenziando la gravità del contesto in cui si inseriscono questi ultimi sviluppi. La Premier ha voluto trasmettere un messaggio di vicinanza, pur mantenendo un tono istituzionale e misurato nelle sue parole pubbliche.

L'appello alla magistratura

Giorgia Meloni ha emphasized l'importanza di una risposta istituzionale basata sulla serietà e sul rispetto delle procedure legali. Ha definito le parole lasciate dall'ex capo della Polizia come qualcosa che colpisce molto l'opinione pubblica e le istituzioni, ma ha sottolineato che la via più corretta da seguire ora è il lavoro delle autorità giudiziarie.

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"La cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza", ha dichiarato Meloni. La Premier ha esplicitamente invitato a evitare che questa circostanza diventi un pretesto per polemiche partitiche o tifoserie politiche.

Ha aggiunto che non crede che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di Via D'Amelio. Il suo invito è quindi a concentrarsi sui fatti e sulle indagini, lasciando spazio alla magistratura per completare il suo lavoro senza interferenze esterne.

L'incertezza sulla presenza al funerale

Riguardo alla possibile presenza di Giorgia Meloni al funerale di Gianni De Gennaro, la Premier ha mostrato un'indecisione dovuta agli impegni istituzionali. Ha precisato che al momento non è in grado di dare una risposta definitiva sulla sua partecipazione alla cerimonia, a causa della complessità del programma lavorativo.

"Non vi so ancora rispondere ma in ogni caso mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi", ha annunciato Meloni. La presenza del sottosegretario garantisce quindi la rappresentanza del governo, permettendo alla Premier di gestire la sua agenda personale e istituzionale con maggiore flessibilità.

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Ha concluso spiegando che da qui al lunedì cercherà di capire come si può, e se è possibile, incastrare la sua presenza con il suo calendario di impegni. Questa scelta riflette la necessità di bilanciare i doveri istituzionali con i gesti di rispetto verso le famiglie delle vittime e le figure di spicco dello Stato.