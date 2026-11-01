Meloni su Mattarella e famiglia: il futuro politico e la vita privata

Giorgia Meloni parla del Quirinale, del razzismo culturale nella sinistra e della sua relazione con la figlia nel nuovo libro di Bruno Vespa.

Giorgia Meloni ha chiarito pubblicamente le sue posizioni riguardo al futuro ruolo istituzionale del Paese e alla sua vita privata nel nuovo volume intitolato Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein, opera curata e intervistata da Bruno Vespa. Il testo è previsto per l'uscita il prossimo lunedì due novembre presso Mondadori Rai libri. La premier italiana ha confermato la sua piena dedizione al mandato attuale. Si concentra sulla chiusura positiva del governo in carica. Chiede agli elettori di confermarle la fiducia per altri cinque anni. Questo messaggio arriva in un momento di transizione politica significativa.

La visione del Quirinale e la critica politica

La presidente del Consiglio ha smentito ogni intento di succedere immediatamente a Sergio Mattarella. Ha dichiarato esplicitamente che la Presidenza della Repubblica non rientra nelle sue attuali pianificazioni strategiche. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di affrontare un pregiudizio culturale diffuso. Ritrova questo fenomeno come un razzismo culturale insopportabile tra alcune frange della politica italiana. Secondo la premier, esiste una percezione distorta che considera la metà o più della popolazione come figlia di un dio minore.

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Meloni ha accusato alcuni ambienti politici di derivare da un passato legato al tifo per l'Unione sovietica durante la loro giovinezza. Ha definito intollerabile l'idea che una personalità di cultura conservatrice non possa ambire al Quirinale. Ha chiesto chi stabilisca che sia necessario provenire dal centrosinistra per eccellere in quel ruolo. Ha aggiunto che le reazioni isteriche della sinistra sono indicative di una concezione proprietaria delle istituzioni. Queste crisi nascono ogni volta che si accenna a una maggioranza di centrodestra per la prossima designazione.

Il ruolo della madre nella vita quotidiana

Il testo approfondisce anche le sfide personali del ruolo di mamma per una leader nazionale. Meloni racconta del dolore derivante dall'allontanamento reciproco con la propria figlia. Soffrono entrambe questa separazione fisica prolungata. Esistono giorni in cui vede la bambina per un'ora al massimo. Ci sono momenti in cui esce quando la figlia dorme e rientra quando essa è già addormentata. Questa situazione non dipende solo dai viaggi ufficiali. Accade frequentemente anche quando si trovano entrambe nella città di Roma.

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Per questo motivo, la premier si impegna a rendere unico il tempo trascorso insieme. Racconta che l'estate scorsa sono state sole per tre giorni a La Maddalena. Si trovano in Sardegna, nella zona delle isole, per fare snorkeling. Erano felici di essere sole, madre e figlia, nel mare. Cercavano i pesci e si facevano scherzi tra loro. Si raccontavano i loro segreti più profondi in quel contesto naturale. La promessa fatta alla bambina è di dedicare più momenti come questi al futuro.

Contesto politico e prossime elezioni

Questa intervista emerge in un periodo cruciale per la politica italiana. Quella presentata nelle ultime ore potrebbe essere l'ultima manovra del primo governo Meloni. Le elezioni politiche sono molto probabilmente in programma per la prossima primavera. La premier ha confermato di essere totalmente concentrata a chiudere bene questo mandato. La sua attenzione è rivolta alla richiesta di conferma della fiducia popolare.

Il volume di Bruno Vespa offre uno spaccato ampio della vita politica nazionale. Copre l'evoluzione dalla Seconda Repubblica fino alla situazione attuale. Il libro esplora i passaggi chiave dalla presidenza di Berlusconi a quella di Meloni. Analizza inoltre le dinamiche che hanno visto il passaggio da Prodi a Schlein. Questa pubblicazione fornisce un contesto essenziale per comprendere le dichiarazioni recenti. Aiuta i lettori a cogliere la portata delle sfide istituzionali future.

Impatto sulla società e sul dibattito pubblico

Le parole della premier suscitano un dibattito ampio sulla percezione culturale del potere. La critica al razzismo culturale evidenzia le divisioni ideologiche nel Paese. Meloni sostiene che una parte significativa degli italiani debba essere riconosciuta egualmente. Questo messaggio mira a superare le gerarchie simboliche imposte da alcuni ambienti politici. La risposta alle critiche sulla sua ambizione istituzionale è stata netta e chiara.

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La gestione del tempo personale rimane una priorità strategica per la famiglia. La ricerca di momenti di intimità a La Maddalena dimostra questo impegno. Lo snorkeling e le conversazioni segrete rappresentano un rifugio dalla vita pubblica. Questa esperienza è stata descritta come un periodo di profonda felicità condivisa. La promessa di dedicare più tempo a queste attività segna un cambiamento personale. Riflette la volontà di bilanciare i doveri di stato con i legami familiari.