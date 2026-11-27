La premier Meloni chiarisce le regole di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2027. Spiega che nessun assegno verrà tagliato e che l'inflazione verrà recuperata al cento per cento fino a circa 2.450 euro lordi. Il governo punta a proteggere chi ha redditi minori.

La Premier Giorgia Meloni ha dedicato un video sui social network per spiegare le modalità di rivalutazione delle pensioni previste a partire dal 1° gennaio 2027. Con questa comunicazione, l'Esecutivo intende confutare le critiche riguardo a presunti tagli agli assegni e ribadire la volontà del governo di tutelare i redditi da lavoro previdenziale. La comunicazione si concentra sulle fasce più deboli della popolazione, garantendo una protezione maggiore per chi percepisce importi più bassi.

Nessun taglio alle pensioni nel 2027

Giorgia Meloni ha dichiarato esplicitamente che con il governo attuale nessuna pensione subirà un taglio. Al contrario, ogni anno tutti gli assegni sono stati rivalutati, con le pensioni minime che hanno registrato aumenti complessivi superiori al tasso di inflazione. La Premier ha sottolineato come sia importante mettere in fila i fatti per rispondere alle accuse di un presunto depauperamento delle tutele pensionistiche. Questa posizione si distacca nettamente dalla narrazione di chi sostiene un ritorno alla parsimonia nella spesa sociale.

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Regole di rivalutazione fino a 2.450 euro

Dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni subiranno un incremento. Gli assegni lordi fino a circa 2.450 euro, che corrispondono a quattro volte l'importo del minimo previdenziale, recupereranno il dieci per cento della quota di inflazione. Oltre questa soglia, la percentuale di recupero diminuisce progressivamente all'aumentare dell'importo della pensione, ma non si azzerà mai completamente. Questa struttura mira a garantire che la protezione economica sia più intensa per chi ha minori margini finanziari per far fronte ai costi della vita.

Incrementi specifici per diverse fasce di reddito

La comunicazione del governo include esempi concreti per illustrare l'impatto delle nuove regole. Una pensione lorda di 1.200 euro vedrà un aumento di 38 euro mensili. Un assegno di 2.000 euro guadagnerà 64 euro al mese, mentre una pensione da 3.000 euro aumenterà di quasi 82 euro. Anche le pensioni superiori a 5.000 euro avranno un incremento, sebbene inferiore a quello di chi percepisce 2.000 euro. Questa differenziazione riflette la priorità di proteggere chi ha meno risorse a disposizione.

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Confronto con le norme dei governi precedenti

Giorgia Meloni ha contrapposto le nuove disposizioni alle regole vigenti tra il 2014 e il 2018. In quel periodo, i governi di sinistra garantivano il recupero completo dell'inflazione solo fino a tre volte il minimo. Il governo attuale ha esteso questa garanzia fino a quattro volte il minimo. La Premier ha ribadito che la pensione è il frutto di una vita di lavoro e che è necessario proteggere chi ha meno margine per affrontare le spese quotidiane. Questa scelta rappresenta un cambiamento sostanziale nel meccanismo di adeguamento dei redditi da lavoro.

Prospettive future e tutele sociali

Le nuove regole mirano a bilanciare la sostenibilità del sistema previdenziale con la necessità di tutelare i pensionati. Il governo ha chiarito che l'obiettivo è proteggere chi ha meno, garantendo un recupero dell'inflazione più significativo per le fasce di reddito inferiori. Questa strategia dovrebbe avere un impatto diretto sul potere d'acquisto di milioni di cittadini. La comunicazione del Premierato punta a rassicurare gli aventi diritto sulle garanzie future e sulla volontà politica di mantenere elevati standard di protezione sociale.