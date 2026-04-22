Meloni: Superbonus frena l'uscita dall'infrazione Ue, deficit sale al 3,1%

La Presidente Meloni critica l'impatto del Superbonus sul deficit italiano, impedendo l'uscita dalla procedura di infrazione Ue. Il DFP 2026 prevede stime di crescita riviste al ribasso e un aumento del debito pubblico.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime forte disappunto per il fatto che l'Italia non riuscirà a uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo a causa dell'impatto finanziario del Superbonus , una misura governativa precedente.

Sottolinea che, senza l'onere di miliardi di euro spesi per il Superbonus, il deficit sarebbe stato inferiore al 3%. Meloni evidenzia che raggiungere l'obiettivo di uscita dalla procedura di infrazione avrebbe richiesto solo un aumento di 20 miliardi del PIL rispetto alle stime attuali dell'Istat, ma ricorda che i dati Istat tendono a sottostimare il PIL, con successive revisioni al rialzo, il che potrebbe rivelarsi una beffa per l'Italia.

Il Governo, tuttavia, ha ridotto il rapporto deficit/PIL dall'8,1% al 3,1% dal suo insediamento, un risultato considerato da molti irraggiungibile e migliore delle previsioni iniziali. Resta il rammarico per non aver superato la soglia del 3%, che avrebbe permesso un'uscita anticipata dalla procedura di infrazione e maggiore flessibilità di spesa.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2026, con revisioni al ribasso delle stime di crescita del PIL per il 2026 e il 2027, scendendo rispettivamente dallo 0,7% allo 0,6% e dallo 0,8% allo 0,6%. Anche la stima per il 2028 è stata rivista, passando dallo 0,9% all'0,8%. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolinea che il DFP riflette una situazione economica eccezionale e che le previsioni sono soggette a ulteriori aggiornamenti.

Giorgetti evidenzia la necessità di valutare la possibilità di deroghe alle spese per la difesa e l'impatto dello shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. L'indebitamento netto è previsto in aumento nel prossimo triennio, con un deficit che sale dal 2,8% al 2,9% nel 2026, dal 2,6% al 2,8% nel 2027 e dal 2,3% al 2,5% nel 2028.

Il debito pubblico è stimato al 137,1% nel 2025, al 138,26% nel 2026, al 138,5% nel 2027 e al 137,9% nel 2028. Il Ministro precisa che il peso del vecchio Superbonus si farà sentire per 40 miliardi nel 2026 e per ulteriori 20 miliardi nel 2027. Giorgetti commenta le regole europee sul deficit, paragonandole a un rigore nel calcio: l'arbitro decide, e si può essere d'accordo o meno, ma le regole vanno rispettate.

Esprime inoltre una certa disillusione riguardo all'importanza dell'uscita dalla procedura di deficit eccessivo dopo il 28 febbraio 2026. Critica implicitamente chi si compiace delle decisioni che vanno contro gli interessi nazionali, sottolineando la peculiarità del contesto italiano. I dati di Eurostat e le conferme dell'Istat mantengono l'Italia sotto procedura per disavanzo eccessivo.

La situazione economica rimane complessa e soggetta a continue revisioni, con un impatto significativo sulle finanze pubbliche e sulla capacità di investimento del governo in settori chiave come sanità, istruzione e sostegno al reddito. La gestione del debito pubblico, aggravata dai costi del Superbonus, rappresenta una sfida cruciale per il futuro economico del paese





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