Meloni-Trump, botta e risposta al G7: 'Dichiarazioni inventate' dice la premier

Dopo le dure critiche di Trump a Meloni e all'Europa, la premier smentisce e riceve solidarietà da Mattarella e da alcuni oppositori. Tajani annulla la visita negli USA.

La tensione tra Italia e Stati Uniti torna al centro del dibattito politico dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump in un'intervista a 'L'Aria che tira' su La7.

Raggiunto telefonicamente dal giornalista Daniele Compatangelo, Trump ha raccontato il suo incontro con la premier italiana Giorgia Meloni al G7 di Evian, affermando che 'era probabilmente contenta che io le abbia parlato' e che 'non ero obbligato a parlarle, ma mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena'. Il presidente statunitense ha poi esteso le critiche all'Europa, accusandola di aver fallito su immigrazione ed energia: 'Gli europei hanno sbagliato tutto su energia e immigrazione e se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.

Probabilmente non riusciranno a risolverli, l'immigrazione è un disastro. L'energia con tutte quelle pale eoliche, che sono un fallimento, è un disastro'. E ha concluso bruscamente: 'Parlerei ancora, ma ora devo andare'. La reazione di Meloni non si è fatta attendere.

La premier, che inizialmente era apparsa soddisfatta dal vertice, definendolo 'un incontro importante' e ringraziando il presidente francese Emmanuel Macron, ha pubblicato un video sui propri canali social per smentire categoricamente la versione di Trump: 'Dichiarazioni totalmente inventate. Sono allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con leadership con le quali si dimostra molto più accondiscendente.

Ma gli ricordo che io e l'Italia non imploriamo mai'. Subito dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato a Meloni per esprimere solidarietà. La premier aveva già spiegato la natura del rapporto con Trump, descrivendolo come un legame tra due personalità forti: 'Io e Donald abbiamo un carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale.

Non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine ognuno capisce quale può essere il punto di vista dell'altro'. Le dichiarazioni di Trump hanno scatenato una pioggia di reazioni nella politica italiana, dividendola tra chi difende Meloni e chi la critica da posizioni opposte.

Da un lato, il leader di Azione Carlo Calenda ha definito Trump 'un mentitore seriale nonché un bullo da operetta', mentre il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha giudicato 'inaccettabile che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali'. Dall'altro, il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha attaccato la premier definendola 'subalterna' e chiedendole di farsi da parte, seguito dal segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni che ha parlato di 'credibilità pari a zero di Meloni a livello internazionale'.

Il governo ha risposto con fermezza: il sottosegretario alla Presidenza Giovan Battista Fazzolari ha bollato le parole di Trump come 'deliri', accusandolo di 'rovinare gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa' e di rendere gli Usa 'invisi all'intero continente europeo'. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato la sua visita a Miami prevista per il business forum, motivando la decisione con le 'gravi e offensive parole del presidente Trump che offendono tutta l'Italia'.

L'episodio si inserisce in un clima di crescenti frizioni tra Roma e Washington, già emerse nelle settimane precedenti sul dossier iraniano. Nonostante le polemiche, Meloni aveva assicurato di aver 'trovato il rapporto immutato' con Trump al G7, senza bisogno di chiarimenti sulle divergenze passate.

Tuttavia, le dichiarazioni del presidente americano sembrano aver incrinato ulteriormente i rapporti, sollevando interrogativi sulla tenuta dell'alleanza transatlantica. Mentre la premier riceveva solidarietà dal Colle e da alcuni avversari politici, il dibattito si spostava sulla credibilità internazionale dell'Italia e sulla capacità di Meloni di gestire i rapporti con un interlocutore imprevedibile come Trump. La vicenda segna un nuovo capitolo nelle relazioni Italia-USA, destinato a influenzare le prossime scelte di politica estera del governo di centro-destra





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