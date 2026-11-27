Tensioni italo-ucraine per l'operazione a Bengasi. Zelensky si scusa, Meloni ribadisce che la difesa dell'Italia prevale. Analisi delle conseguenze diplomatiche.

La relazione tra l'Italia e l'Ucrania ha attraversato un momento di significativa tensione a seguito delle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva inizialmente attribuito a governi occidentali l'intelligence utilizzata per colpire navi russe al largo delle coste libiche. Questa affermazione, che sembrava implicare un coinvolgimento diretto o una previa conoscenza da parte di paesi membri dell'Alleanza Atlantica, ha scatenato un'ondata di preoccupazione nel governo italiano guidato da Giorgia Meloni, portando a un immediato e chiaro riorientamento della posizione ufficiale di Roma. La premier ha dovuto gestire con estrema delicatezza questa situazione, ribadendo l'alleanza con Kiev ma distinguendo nettamente i confini della sovranità nazionale e dei diritti marittimi del Mediterraneo, che non possono essere compromessi da operazioni non coordinate.

La posizione ufficiale di Meloni

Il primo ministro italiano ha tenuto a precisare che, nonostante il fermo sostegno fornito dall'Italia all'Ucraina nel suo percorso verso una pace giusta e duratura, tale sostegno non deve mai andare a scapito della sicurezza nazionale italiana o della stabilità regionale. Meloni ha sottolineato che la difesa dell'Italia viene prima di qualsiasi altra considerazione internazionale, specialmente quando si tratta di violazioni della sovranità di paesi terzi come la Libia. Questo messaggio è stato inviato chiaramente a Kiev, dimostrando che l'Italia non si farà utilizzare come banco di prova per escalation che potrebbero destabilizzare il Sud del Mediterraneo, area di vitale importanza strategica per i traffici energetici e commerciali dell'Unione Europea.

Also read Zelensky risponde a Meloni: “La nave russa in Libia era un obiettivo legittimo”

Le reazioni immediate dei ministri

La prima reazione istituzionale è arrivata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha espresso forte critica verso le parole di Zelensky, definendole inaccettabili e potenzialmente dannose per la coesione dell'Occidente. Tajani ha sottolineato come l'invio di intelligence a Paesi terzi che la utilizzano per azioni offensive contro obiettivi al di fuori del teatro di guerra diretto possa creare gravi malintesi e rischi diplomatici enormi. La posizione del ministero è stata immediatamente rafforzata dal vicepremier e ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme allo stesso Tajani, che hanno accusato implicitamente l'Ucraina di non aver informato tempestivamente i partner occidentali, creando un clima di sfiducia tra alleati storici.

L'opinione politica della Lega

Il partito di Matteo Salvini, la Lega, ha colto al volo questa occasione per lanciare un allarme sull'aumento delle tensioni nel bacino del Mediterraneo. I esponenti del governo hanno avvertito che tale dinamica potrebbe trasformare il Mediterraneo in un nuovo fronte di conflitto indiretto, allargando i rischi della guerra russa oltre le frontiere dell'Europa orientale. Questa presa di posizione politica ha aggiunto pressione sul governo centrale per assumere un tono più rigido, invitando a valutare con maggiore cautela le operazioni di supporto militare che potrebbero avere ricadute geopolitiche inaspettate sulla sicurezza nazionale italiana, specialmente considerando la vicinanza geografica con le coste africane.

Advertisement

Il riavvicciamento telefonico

Dopo alcune ore di forte tensione pubblica, Volodymyr Zelensky ha effettuato una chiamata diretta a Giorgia Meloni per chiarire la propria posizione e scusarsi ufficialmente per le dichiarazioni precedenti. Durante la conversazione, il presidente ucraino ha ammesso che nessuno, incluso il governo italiano, era a conoscenza dell'attacco effettuato dalle forze ucraine contro le navi russe nel porto di Bengasi. Zelensky ha confermato che l'operazione è stata condotta senza alcun coordinamento preventivo con i partner occidentali, riconoscendo esplicitamente di aver compreso le preoccupazioni espresse dal governo italiano riguardo alla sovranità libica e al rischio di estensione del conflitto.

Le conseguenze per la diplomazia italiana

Palazzo Chigi ha rilasciato una nota ufficiale per documentare il contenuto della telefonata, evidenziando l'impegno di Zelensky a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante in futuro. Meloni, intervenendo all'assemblea nazionale del movimento Noi Moderati, ha affermato di aver ritenuto necessario questo chiarimento perché la posizione dell'Italia a sostegno della nazione aggredita da una guerra di aggressione rimane invariata, ma richiede chiarezza assoluta sulle modalità operative. L'episodio ha dimostrato che, pur nel solido blocco atlantico, gli interessi nazionali specifici e la stabilità regionale restano priorità assolute per il governo italiano, che non esiterà a prendere le distanze pubbliche da azioni percepite come irresponsabili o non coordinate.