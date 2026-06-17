Memo Iran-Usa: entrambe le parti possono recedere, la sequenza delle mosse è fondamentale

Un alto funzionario statunitense ha rivelato i dettagli del memorandum d'intesa in 14 punti con l'Iran, sottolineando che sia Teheran che Washington possono ritirarsi e che i prossimi incontri in Svizzera saranno critici per definire la sequenza operativa degli impegni e trasformare l'intesa in un accordo globale.

Un alto funzionario statunitense ha dichiarato che sia l' Iran che gli Stati Uniti mantengono la facoltà di recedere dal memorandum d'intesa preliminare previsto per la firma venerdì.

La chiave del successo dei futuri negoziati risiederà nella definizione della sequenza operativa delle reciproche obbligazioni, come emerso da un briefing mercoledì con i giornalisti a Washington. Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, ha letto il testo del documento in 14 punti, che sarà formalizzato in Svizzera. Ha sottolineato che gli incontri successivi nel Paese elvetico saranno critici per trasformare l'intesa preliminare in un accordo globale completo.

L'obiettivo immediato è quello di raggiungere un consenso sulla portata totale degli impegni di ciascuna parte e su un calendario dettagliato che specifichi chi farà cosa e in quale momento, described come il cuore delle trattative. Il memorandum, la cui bozza era già circolata nei media tra cui Reuters, prevede un periodo negoziale di 60 giorni, prorogabile, a partire dalla firma.

Tra gli elementi chiave, l'Iran si impegna a garantire il passaggio senza pedaggi attraverso lo Stretto di Hormuz per la durata di due mesi, per poi avviare discussioni sulla gestione dello stretto con Oman e gli altri stati del Golfo. Inoltre, il funzionario ha rivelato che Teheran ha accettato almeno la 'diluizione' dell'uranio altamente arricchito detenuto, una misura importante per le preoccupazioni sul nucleare.

Parallelamente, è stato notato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, pur avendo espresso scetticismo pubblicamente, non avrebbe richiesto una copia del testo ufficiale secondo le informazioni dei funzionari. La dinamica dei ritiri è un elemento contrattuale non trascurabile: la flessibilità consente a entrambe le parti di valutare la convenienza a procedere, ma anche di utilizzare la minaccia del passo indietro come leva negoziale. La sequenza delle azioni diventa quindi un problema cruciale di fiducia e tempistiche.

Per l'Iran, rispettare gli impegni in un ordine specifico potrebbe essere necessario per sbloccare gradualmente lo scarico delle sanzioni, mentre per gli Stati Uniti e i partner regionali la verifica delle mosse iraniane dov precedere any concessione significativa. Il nodo della governance dello Stretto di Hormuz, da discutere con Oman e gli alleati del Golfo, introduce un elemento multilaterale che potrebbe complicare o ritardare il processo.

Il contesto è segnato da forti tensioni regionali, in particolare con Israele che rimane fortemente contrario a qualsiasi intesa con Teheran, temendo che possa rafforzare il programma nucleare iraniano. La scelta di non richiedere il documento formale da parte di Netanyahu potrebbe indicare una volontà di mantenere una posizione critica distaccata, consentendo di negare endorsement espliciti.

Parallelamente, la官方的 narrazione statunitense cerca di presentare il memorandum come un passo strutturato verso una soluzione duratura, enfatizzando il carattere 'critico' dei prossimi incontri in Svizzera. Gli osservatori notano che la durata limitata dell'accordo sul passaggio dello stretto (60 giorni) suggerisce un orizzonte temporale ristretto per testare la volontà reciproca, rendendo la fase successiva un banco di prova decisivo per la credibilità di entrambe le amministrazioni.

Il tutto si svolge in un periodo di alta instabilità geopolitica nel Medio Oriente, con la guerra in corso e le alleanze regionali in fibrillazione. La capacità di gestire la sequenza delle mosse senza innescare incidenti, come nel caso di chiusure dello Stretto, è una preoccupazione concreta per la sicurezza energetica globale.

Gli sviluppi dei prossimi giorni saranno quindi monitorati con la massima attenzione dalla comunità internazionale, poiché potrebbero segnare una svolta o una nuova fase di stallo nelle relazioni tra Washington e Teheran





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