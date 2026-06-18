Memorandum Iran-USA: Cessate il fuoco immediato, negoziati in 60 giorni e piano da 300 miliardi per la ricostruzione

Un accordo in più punti prevede la fine delle ostilità, il ritiro delle forze USA, la revoca delle sanzioni e un massiccio piano di sviluppo economico per l'Iran. Sul nucleare, Teheran conferma il impegno a non costruire armi atomiche e si aprono 60 giorni di trattative per un'intesa finale.

Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti definisce un quadro articolato per la cessazione delle ostilità e la costruzione di una pace duratura. Il testo stabilisce la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, inclusa la regione del Libano, con l'impegno per entrambe le parti a non intraprendere azioni ostili e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproca.

È previsto un periodo di negoziato di 60 giorni, prorogabile, per raggiungere un accordo definitivo. Gli Stati Uniti si impegnano a revocare il blocco navale entro 30 giorni, ripristinando il traffico marittimo ai livelli prebellici, e a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti. L'Iran garantirà la ripresa del transito delle navi mercantili dal Golfo Persico al Mar d'Oman. Un piano globale di riabilitazione economica per l'Iran, con finanziamenti di almeno 300 miliardi di dollari, sarà definito entro 60 giorni.

Sul fronte nucleare, l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari e le questioni residue saranno affrontate nell'accordo finale. Nel frattempo, le parti manterranno lo status quo: l'Iran sul programma nucleare, gli USA senza nuove sanzioni o aumento delle forze nella regione. Gli Stati Uniti forniranno deroghe per le esportazioni di petrolio e servizi correlati e si impegneranno a sbloccare i fondi iraniani congelati





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Stati Uniti Cessate Il Fuoco Negoziati Nucleari Sanzioni Ricostruzione Economica Memorandum D'intesa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Araghchi, l'occupazione israeliana del Libano viola il memorandum Iran-UsaTrump, 'falsa la storia che paghiamo 300 milioni all'Iran' (ANSA)

Read more »

Netanyahu sotto accusa in Israele per il memorandum Usa-IranIl premier israeliano Benjamin Netanyahu è sotto attacco da parte di tutto l'arco parlamentare, media ed esperti della sicurezza dopo l'annuncio del memorandum d'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. Netanyahu ha difeso la campagna militare contro Iran ed Hezbollah, ammettendo però di non conoscere i dettagli dell'accordo negoziato da Washington sopra la testa di Israele. Le critiche da destra e sinistra accusano il premier di aver fallito la strategia e di aver portato il paese verso un accordo che lascia l'Iran in piedi e i confini scoperti. Da una parte i falchi della coalizione di governo rifiutano qualsiasi ritiro dai territori conquistati, dall'altra i progressisti Rimpiangono la mancata intesa bilaterale con il Libano. Anche l'opposizione tradizionale e analisti denunciano false promesse e obiettivi irrealistici, definendo l'accordo un nuovo fiasco diplomatico per Netanyahu.

Read more »

Bozza del memorandum Usa-Iran in 14 puntiLa Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum di intesa in 14 punti, che prevede la cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti e la negoziazione di un accordo finale entro 60 giorni.

Read more »

I 14 punti del memorandum di intesa: chi vince (per ora) tra Usa e Iran?Il memorandum di intesa tra Usa e Russia non è più soltanto una formula diplomatica. Sono 14 punti, anticipati dai media internazionali, relativi a una bozza non ufficiale, che...

Read more »