La televisione di Stato iraniana ha diffuso la bozza del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, che prevede il ritiro delle forze militari americane vicino all'Iran e la revoca del blocco navale, in cambio del ripristino del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz in collaborazione con l'Oman. Se l'accordo definitivo verrà raggiunto in 60 giorni, sarà sottoposto come risoluzione vincolante al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La Repubblica Islamica sottolinea che il memorandum non è ancora finale e che ogni azione sarà subordinata a verifiche concrete. Parallelamente, emerge in Grecia un nuovo partito di sinistra, Elas, che guadagna consensi dopo gli scandali che hanno colpito la destra al governo.

La televisione di Stato iraniana ha presentato la più recente bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il testo, Washington si impegna a ritirare le forze militari presenti in prossimità del territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti iraniani; in cambio Teheran promette di ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese.

Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il documento, denominato Memorandum di Islamabad, prevede che, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Riguardo alla bozza, la televisione di Stato iraniana ha definito il Memorandum di Islamabad non ancora definitivo e ha affermato che la Repubblica Islamica non intraprenderà alcuna azione senza una concreta verifica.

L'Iran e l'Oman stanno negoziando congiuntamente un nuovo meccanismo per il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, come dichiarato dal vice capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Bagheri. Le condizioni e le procedure saranno completamente diverse da quelle precedenti al conflitto tra Iran e Stati Uniti.

Secondo l'agenzia Isna, parlando con i giornalisti a Mosca, Bagheri ha anche approfondito la richiesta statunitense di riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sostenendo: i contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti continuano. Possiamo raggiungere un accordo su questa questione specifica solo se concordiamo su tutte le questioni in sospeso. Parallelamente, in Grecia, una nuova formazione di sinistra sta emergendo come alternativa alla destra coinvolta negli scandali agricoli.

L'ex premier ha fondato il partito Elas, che già nei sondaggi occupa il secondo posto dopo Nuova Democrazia di Mitsotakis, precipitata nei consensi a causa della frode sui fondi europei che ha travolto il partito. L'obiettivo dichiarato è vincere le elezioni del 2027





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