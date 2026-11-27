Il suicidio di Gianni De Gennaro riapre l'inchiesta Caltanissetta sul depistaggio Via D'Amelio. Il memoriale accusa ordini dall'alto e nasconde prove digitali cruciali.

Il memoriale manoscritto di otto pagine redatto da Gianni De Gennaro prima del suo suicidio nel casale in Toscana il 21 novembre 2026, riapre la questione del depistaggio nella strage di via D'Amelio. L'ex funzionario di polizia, con la lettera intitolata "testamento morale", afferma di aver obbedito a ordini ricevuti anche contro la propria volontà. Questa confessione postuma viene interpretata da diverse parti come un tentativo di chiarire il proprio operato negli ultimi quindici anni di carriera pubblica e privata. Il documento collega esplicitamente nomi di alto profilo istituzionale a incarichi controversi, citando Enrico Letta per la presidenza di Finmeccanica, Giuseppe Conte per la Banca Popolare di Bari e Gianni Letta per Eurolink.

Le Prove Digitali e il Depistaggio Dichiarativo

La Procura della Repubblica di Caltanissetta sta indagando sul ruolo di Gianni De Gennaro nel depistaggio dichiarato dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. L'accusa sostiene che l'ex prefetto abbia esercitato pressioni tramite l'ex ispettore Franco Pacetto e l'agente di scorta Massimo Carnicelli. L'obiettivo di queste pressioni sarebbe stato quello di mantenere il silenzio di Salvatore Contorno, il pentito che era rientrato segretamente in Sicilia dagli Stati Uniti nel maggio 1989 senza che le circostanze fossero mai state chiarite del tutto. Le indagini hanno portato al sequestro di otto pen drive contenenti documenti riservati, nascoste su disposizione di De Gennaro nella abitazione di una sua collaboratrice. Inoltre, sono stati trovati biglietti chiusi indirizzati ai suoi uomini di fiducia, elementi che potrebbero confermare la teoria di un'operazione coordinata per influenzare l'iter investigativo.

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Il Ruolo di De Gennaro Nella Stagione delle Bombe

La figura di Gianni De Gennaro è centrale nel biennio delle stragi del 1992-1994, un periodo in cui Cosa Nostra estendeva il suo disegno criminal dalla Sicilia al continente. Uomo di fiducia di Giovanni Falcone per oltre un decennio, De Gennaro curò l'estradizione di Tommaso Buscetta dal Brasile nel 1984 e dormì a casa del giudice la notte del fallito attentato all'Addaura nel 1989. Alla fine del 1991 divenne vicedirettore della neonata Direzione Investigativa Antimafia e nel 1993 ne assunse la guida. In quel ruolo critico, fu tra i primi vertici investigativi a documentare per iscritto che Cosa Nostra non poteva aver agito in totale autonomia durante gli attentati. Il suo legame con Arnaldo La Barbera risaliva al maggio 1989 e il suo operato fu al centro delle lettere anonime del "Corvo" di Palermo, che presero di mira anche Giovanni Falcone e lo stesso De Gennaro.

Intersezione delle Indagini Tra Tre Procure

La morte di Gianni De Gennaro ha creato un complesso intreccio investigativo che coinvolge tre procure diverse. La Procura di Grosseto è titolare del fascicolo sull'istigazione al suicidio ed è custode dei manoscritti e dei supporti digitali sequestrati in Maremma. La Procura di Caltanissetta conduce l'indagine specifica sul depistaggio della strage di via D'Amelio, analizzando il ruolo degli apparati di sicurezza. La Procura di Firenze è impegnata nell'indagine sui mandanti esterni delle stragi del 1993-1994, un periodo di attentati che colpì Firenze, Roma e Milano. Nel messaggio indirizzato al procuratore De Luca, De Gennaro respinge con durezza le accuse, rivendicando di aver sempre agito nella legalità e nel rispetto dei doveri istituzionali affidatigli, nonostante il riconoscimento di aver commesso errori nel perseguimento del dovere.

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Domande Irrisolte Sull'Eversione e i Servizi

A trentaquattro anni dalle bombe di Palermo e a trentadue da quelle esplose fuori dalla Sicilia, persistono domande fondamentali sulla dinamica degli eventi. Gli investigatori si chiedono chi orientò l'indagine verso il falso pentito Vincenzo Scarantino e dove sia finita l'agenda rossa sottratta in via D'Amelio. Inoltre, si indagano le ragioni dei rallentamenti subiti dalle piste sui "concorrenti esterni", tra cui eversione nera, servizi deviati e massoneria. La richiesta di chiarimenti sull'identità di chi impartiva gli ordini eseguiti "contro la volontà" è cruciale per comprendere le convergenze confermate dalla Dia o dall'intelligence. Le otto pen drive, ancora al vaglio dei carabinieri del ROS, rappresentano la chiave per diradare la nebbia che avvolge questa triste vicenda e per stabilire se vi siano stati meccanismi di depistaggio voluti dall'alto.

Conseguenze Politiche e Istituzionali

Il contenuto del memoriale mette in luce le tensioni tra la necessità di obbedire agli ordini ricevuti e l'etica del servizio pubblico. De Gennaro ha sottolineato di aver assolto ai compiti affidatigli con impegno, anche quando tali incarichi gli risultavano difficili da accettare. La citazione esplicita di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Gianni Letta in contesti privati e pubblici solleva ulteriori interrogativi sulle dinamiche di potere negli ultimi quindici anni. La chiusura del caso non dipenderà solo dalle prove materiali sequestrate, ma anche dalla valutazione politica e istituzionale del ruolo di De Gennaro. La comunità internazionale e i media seguono con attenzione l'evolversi delle indagini, considerando l'impatto che le rivelazioni potrebbero avere sulla credibilità degli apparati dello Stato. La questione rimane aperta fino alla completa analisi delle prove digitali e alla conferma delle dichiarazioni contenute nel documento scritto a mano.