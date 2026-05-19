Memorie di ex-comunisti: tra nostalgia e contraddizioni politiche

Un commento critico al libro di Chicco Testa e Claudio Velardi, che mette in luce la tensione tra il ricordo affettivo del Partito Comunista Italiano e la necessità di una revisione storica onesta.

Si parte da una riflessione amara, quasi un avvertimento: la via dell'inferno sarebbe lastricata di ex-comunisti. Questo pensiero emerge con forza sfogliando l'opera a quattro mani di Chicco Testa e Claudio Velardi, un volume che si presenta come uno scambio epistolare dedicato agli anni di militanza e direzione all'interno del Partito Comunista Italiano.

L'autore del testo inizia ponendo due premesse fondamentali per contestualizzare il proprio punto di vista. La prima riguarda il legame affettivo e l'amicizia profonda che lo unisce a Chicco Testa. È proprio grazie a quest'ultimo che l'autore ha dedicato vent'anni della propria vita a Legambiente, consolidando un'identità ambientalista che persiste ancora oggi. Il racconto torna al 1986, l'anno della fine degli studi universitari e della scelta di diventare obiettore di coscienza per evitare il servizio militare obbligatorio.

In quel periodo, attraverso la mediazione del padre, un comunista convinto, l'autore approdò a Legambiente, allora inserita nell'Arci. L'esperienza coincise con il tragico incidente di Chernobyl, evento che, sotto la guida di Testa, trasformò l'iniziale agnosticismo dell'autore in un fermo e convinto no al nucleare. La seconda premessa scava nelle radici familiari e personali.

Sebbene l'autore non sia mai stato formalmente iscritto al PCI, se non per un brevissimo periodo di militanza giovanile a diciassette anni, è cresciuto in un ambiente comunista totale. La sua infanzia e giovinezza sono state scandite dalla vita di sezione, dai festival dell'Unità e dalle nottate elettorali intense, dove l'attesa dei risultati avveniva tra l'eccitazione degli altoparlanti e l'odore del caffè preparato dalla madre per i rappresentanti di lista.

Questi ricordi, descritti come legami profondi con persone splendide, vengono però definiti come nostalgie private. L'autore sottolinea con chiarezza che il piano dell'affetto personale non deve coincidere con quello della biografia politica, ribadendo che, nella sua visione, il privato non è politico. Il nucleo della critica si concentra quindi sulla tendenza di molti ex-militanti a produrre una memorialistica autoreferenziale.

L'autore confessa di non sopportare l'orgoglio di chi, pur avendo abbandonato il partito per approdare a posizioni riformiste o addirittura reazionarie, continua a rivendicare la bellezza dell'esperienza comunista italiana. Il problema risiede nella mancanza di umiltà e nell'assenza di un'autocritica reale. Molti di questi racconti ignorano deliberatamente il fatto che il PCI, pur avendo contribuito alla democrazia italiana, rimaneva un partito comunista con legami profondi e problematici con l'Unione Sovietica.

Si teorizzava la grandezza di Lenin mentre si minimizzavano i crimini di Stalin. Per decenni, la leadership del partito è stata consapevole delle atrocità staliniane, ma ha atteso l'era di Kruscev per riconoscerle pubblicamente.

Inoltre, il finanziamento sovietico ha sostenuto il partito fino a metà degli anni settanta, portando a posizioni ambivalenti o di approvazione verso invasioni come quella dell'Ungheria. L'analisi prosegue esaminando le parole di Miriam Mafai e Sergio Scalpelli, citate nel libro di Testa e Velardi. L'espressione non rinnego e non rimpiango diventa il simbolo di una memoria che rifiuta di fare i conti con il passato.

L'autore nota con sarcasmo come il riformismo di Scalpelli si sia tradotto in un'adesione entusiasta a figure come Berlusconi. Questa evoluzione politica sembra creare un paradosso: l'attuale opposizione a temi cari alla sinistra, come la tassazione dei ricchi, la transizione ecologica o la condanna dei crimini di Israele a Gaza e in Cisgiordania, servirebbe quasi a legittimare la nostalgia per il passato.

L'impressione finale è che l'essere oggi posizionati a destra permetta a questi ex-comunisti di sentirsi emendati da ogni radicalismo, concedendosi così il lusso di ricordare gli anni del PCI come una storia senza macchie e priva di rimpianti, ignorando le responsabilità ideologiche di un tempo





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