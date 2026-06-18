Memorie di un netturbino: storie di rifiuti e dignità

Simon Paré-Poupart, laureato in sociologia, ha lavorato per vent'anni come netturbino e racconta la sua esperienza nel libro 'Trash: A Garbageman's Story', un viaggio nel mondo dei rifiuti e della società dei consumi.

Spandex corre dietro al camion della spazzatura ogni mattina, vestito solo con un paio di mutandoni da ciclista e infradito. Vive in una baracca giù al fiume e non parla con nessuno se non con la spazzatura.

Con la spazzatura: mica con gli uomini e nemmeno con gli animali. Ai rifiuti racconta tutto, mentre i netturbini li portano via al macero o alla trasformazione, dove insomma spariranno e non torneranno più indietro. Ma poco importa perché domani altri rifiuti compariranno sulla strada, davanti alla baracca, e lui avrà nuovi amici con cui parlare del tempo e della vita. Fa così ogni mattina.

Ogni mattina corre dietro a un camion e a bordo del camion, da vent'anni, c'è Simon che carica e osserva, osserva e carica lungo un giro di quindici miglia. Il mondo visto dal basso, il che non significa però che sia visto con gli occhi pieni di sporcizia. Simon Paré-Poupart, canadese di Montreal, è un operatore ecologico con laurea e specializzazione in sociologia e business internazionale.

Questi ultimi titoli accademici gli valgono immediatamente l'avanzamento di status: da scopino a, per l'appunto, operatore ecologico. Niente di più sbagliato, perché ora che negli Stati Uniti escono le sue memorie (nel nativo Canada sono uscite pochi mesi fa) ci si rende conto che la sua non è una lamentazione e nemmeno una rivendicazione sociale.

È il racconto di una vita e una visione delle cose, capovolta nel senso che inizia là dove di solito per noi le cose finiscono, vale a dire nel cestino: luogo liquidatorio di seccature o bisogni caduchi immediatamente soddisfatti. Proprio qui comincia la storia. Perché la vita stessa di Paré-Poupart è una lenta e graduale uscita dal cestino. Padre alcolizzato, patrigno inadeguato che lo considera un mollaccione perché il ragazzo legge libri.

E quando il ragazzo gli chiede come fare a diventare un duro, lui gli risponde: 'Attaccati a un camion della spazzatura.

' Detto fatto. 'Trash - A Garbageman's Story' è fatto di chiodi che spuntano da sedie sfatte, vetri che tagliano le gambe, linguaggio inevitabilmente duro e camion lanciati a corsa pazza per strade ghiacciate, magari contro auto parcheggiate di primo mattino davanti a villette borghesi. Niente di assimilabile a una azione di rivalsa sociale: solo vita. Lo si capisce sin dall'incipit che, inutile nasconderlo, richiama non poco quello dell'Uomo Invisibile di Ralph Ellison ma ad esso è speculare.

Se l'uomo di Ellison era una voce che si levava dal buio e nel buio in fondo è destinata a restare, il netturbino di Paré-Poupart è un volto, ma soprattutto due bicipiti e un cervello che giudica, non subisce.

'Sono uno spazzino', scrive, 'giorno dopo giorno carico e porto via la sporcizia della civiltà più inquinante che la Storia abbia mai visto. In vent'anni ho maneggiato decine di migliaia di tonnellate di spazzatura e, a giudicare da come mi si guarda mentre faccio il mio giro, talvolta la gente mi scambia per la spazzatura che porto via.

Ma, per come la vedo io, questo mestiere è di gran rilievo perché io e i miei compagni spazzini ripuliamo le sozzure della nostra società dei consumi. Il nostro lavoro, per misconosciuto che sia, impedisce che tutta la casa venga giù; almeno per il momento.

' Cesti di alluminio si svuotano mentre i coperchi rotolano sul marciapiede; sacchi di plastica lanciati in cima a un mucchio di altri sacchi di plastica; cassonetti piazzati sui montacarichi sferraglianti del camion: ogni giorno, sempre uguale, sempre con gli stessi odori. Cambiano le stagioni: l'inverno si pattina sul ghiaccio, l'estate si lotta con le larve delle mosche e i ratti.

Eppure 'io amo il rumore del camion esattamente per quello che è' e se la droga circola nell'ambiente 'il lavoro in sé è un metadone, perché ti impone il movimento, ti dà una sorta di adrenalina.

' Quanto all'odore, 'in fondo è come lavorare in una fattoria, dopo un po' non lo senti più. ' Il contadino poi non si muove dalla sua fattoria, il netturbino è sempre in movimento. Il primo è staticità, il secondo non si ferma mai. Valuta e giudica, anche solo guardando in un cestone d'alluminio neanche fosse un palantir.

E si definisce un 'anarco-raccoglitore': non rifiuta l'organizzazione sociale, ne respinge gli eccessi e le conseguenze non ponderate. La sua è qualcosa di più dell'adesione alla teoria del riciclo (applicata peraltro nella rivendita ai mercatini dell'usato di tanta roba ancora buona altrimenti destinata alla discarica, e pazienza se è vietato); è freeganismo puro e semplice. Che poi altro non significa se non riconoscere allo scarto una sorta di anima, e tributargli il dovuto rispetto.

In fondo è quello che, ogni mattina, con le sue ciabatte unte e consumate fa Spandex. Talmente tanto innamorato della spazzatura da averne fatto l'unica amica, come quel potentissimo imperatore medievale che non parlava più con gli uomini, ma solo con il suo falcone. E a lui confidava cose se, se le avessimo sapute, magari oggi il mondo sarebbe diverso.

Il libro di Paré-Poupart è un inno alla dignità del lavoro umile, un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere il valore di chi ogni giorno rimuove i nostri scarti, permettendoci di vivere in ambienti puliti. La sua storia è un monito contro lo spreco e un elogio della resilienza, capace di trasformare la spazzatura in metafora di una società che consuma senza riflettere





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