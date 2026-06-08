Gli autori dell'indagine suggeriscono che le scelte specifiche contano più della quantità totale e che gli ingredienti 'doc' della dieta antiossidante salvacuore sono i frutti di bosco, i legumi, le mele con la buccia, le prugne e le ciliegie, accompagnati da tè verde.

Un maxi-studio rivela che meno di un quinto delle persone consuma abbastanza frutta e verdura. Gli autori dell'indagine suggeriscono che le scelte specifiche contano più della quantità totale.

I ricercatori hanno monitorato la dieta di oltre 30mila persone nel Regno Unito e negli Stati Uniti e hanno scoperto che la stragrande maggioranza delle persone non consuma sufficiente quantità di flavanoli antiossidanti. I flavanoli possono ridurre significativamente il rischio di malattie cardiache, ma solo se si consuma una quantità sufficiente.

Gli scienziati hanno mappato gli ingredienti 'doc' della dieta antiossidante salvacuore, tra cui i frutti di bosco, i legumi, le mele con la buccia, le prugne e le ciliegie, accompagnati da tè verde. L'esperto Javier Ottaviani suggerisce che aggiungere una manciata di more, una mela intera o bere una tazza di tè verde durante i pasti potrebbe fare una reale differenza nella quantità di questi composti benefici che si consumano e si assorbono attraverso la dieta.

Precedenti ricerche hanno rilevato che un'assunzione giornaliera di 500 mg di flavanoli riduce significativamente il rischio di morire per malattie cardiache. Gli autori dell'indagine sollevano interrogativi sull'efficacia delle attuali raccomandazioni dietetiche relative al consumo di frutta e verdura e suggeriscono che necessitano di una revisione





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