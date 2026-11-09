Menopausa e invecchiamento cutaneo: gli effetti degli estrogeni e le soluzioni

La dottoressa Valentina Finotti spiega come gli estrogeni influenzano pelle e capelli durante la menopausa, rivelando strategie di skincare e medicina rigenerativa efficaci per contrastare l'invecchiamento. Paola Barale condivide la sua esperienza su questi cambiamenti fisici.

La conduttrice Paola Barale, che compirà 60 anni nell'aprile 2027, ha recentemente affrontato il tema della menopausa, sottolineando la necessità di ascoltare il proprio corpo durante questa fase di transizione. In un'intervista pubblicata il 2 novembre, Barale ha evidenziato come i cambiamenti ormonali influenzino non solo il benessere psicologico ma anche l'aspetto fisico, portando a una riduzione del tono cutaneo e all'assottigliamento dei capelli. Questa riflessione condivisa apre un dialogo importante sulla gestione dell'invecchiamento femminile, dimostrando che non si tratta solo di una questione estetica ma di salute e percezione di sé.

Il ruolo degli estrogeni sulla pelle

La dottoressa Valentina Finotti, chirurgo plastico esperta in medicina rigenerativa, spiega che la diminuzione degli estrogeni accelera significativamente il processo di invecchiamento cutaneo. Con il calo di questi ormoni, la pelle diventa più sottile, secca e soggetta a rughe, poiché rallenta la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. Finotti definisce questo meccanismo come una "macchina" che subisce uno scossone, facendo crollare più bruscamente la curva dell'invecchiamento rispetto al passaggio fisiologico graduale.

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Le pazienti notano spesso cambiamenti marcati nei tessuti del viso e del corpo proprio nei primi anni dopo la menopausa. Il ritmo dell'invecchiamento rimane invariato nelle sue basi biologiche, ma la velocità con cui si manifesta aumenta drasticamente a causa dello squilibrio ormonale. Questo fenomeno è ulteriormente aggravato dagli effetti cumulativi dell'esposizione solare, che indeboliscono la struttura cutanea già compromessa dalla carenza di estrogeni.

Strategie di skincare e protezione

Per contrastare questi effetti, la prima strategia indicata dalla dottoressa Finotti è il sostegno quotidiano della barriera cutanea, che tende a diventare più fragile in menopausa. È fondamentale idratare profondamente la pelle e utilizzare prodotti che stimolino le cellule senza aggredirla, agendo con delicatezza. La protezione dai raggi ultravioletti rimane essenziale per limitare il fotoinvecchiamento, poiché nessun trattamento topico può sostituire l'efficacia della protezione solare contro i danni accumulati.

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La vitamina C è indicata per migliorare la luminosità e stimolare il collagene, mentre i retinoidi, derivati della vitamina A, aiutano a ridurre i segni dell'età ma richiedono precauzioni. L'esperta consiglia di introdurre i retinoidi gradualmente, come un allenamento in palestra, per abituare la pelle sensibile e evitare irritazioni. Solo un'approccio graduale e personalizzato permette di ottenere risultati visibili senza compromettere la salute della pelle.

Salutecapelli e cause della caduta

Anche i capelli risentono dei cambiamenti ormonali, con una riduzione della quantità e un assottigliamento del fusto che li rende più deboli. La dottoressa Finotti chiarisce che non tutte le donne sperimentano una vera perdita di capelli dopo i 45 o i 50 anni e che non ogni caduta è attribuibile alla menopausa. La produzione di capelli sempre più fini è una caratteristica di alcune forme di alopecia, ma altri fattori come lo stress emotivo, l'anemia o le alterazioni della funzione tiroidea possono contribuire significativamente al problema.

È quindi cruciale non generalizzare i sintomi e cercare il proprio equilibrio specifico, come ricordato da Barale, che invita a non vergognarsi di questi cambiamenti. La medicina rigenerativa offre strumenti avanzati, ma la chiave del successo risiede nella consapevolezza e nella cura quotidiana. Ascoltare il corpo e scegliere trattamenti mirati, evitando protocolli universali, permette di affrontare la menopausa con serenità e mantenendo un aspetto sano e radioso.