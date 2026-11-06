Menopausa e Terapia Ormonale: La Responsabilità Medica nella Non Prescrizione

La ginecologa Cinzia Polo denuncia i rischi della non cura in menopausa durante il convegno di Rovigo, sottolineando come l'inazione abbia conseguenze cliniche precise.

La ginecologa Cinzia Polo ha sollevato una questione cruciale riguardo alla gestione clinica della menopausa, affermando che anche la decisione di non prescrivere una terapia ormonale sostitutiva comporta una specifica responsabilità medica. Nel contesto del convegno dedicato alla salute femminile, ha evidenziato come i sintomi non dovrebbero essere semplicemente sopportati senza una valutazione approfondita dei benefici e dei rischi.

Il peso clinico della decisione di non curare

Quando un medico decide di non somministrare una terapia ormonale, sta comunque prendendo una decisione clinica che ha conseguenze dirette sulla salute della paziente. Spesso le donne vengono respinte con un no categorico, talvolta senza spiegazioni, basandosi su pretesi pericoli degli ormoni o sulla convinzione che la menopausa debba seguire il suo corso naturale. Questa pratica ignora il fatto che la carenza ormonale richiede un'analisi attenta, proprio come si fa per altre patologie croniche.

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Sintomi e impatto sulla qualità della vita

I sintomi della menopausa includono insonnia, vampate di calore, sudorazioni notturne, difficoltà di concentrazione, ansia e alterazioni dell'umore. Oltre a questi, si manifestano dolore durante i rapporti sessuali, secchezza vaginale, infezioni urinarie ricorrenti e perdita del desiderio sessuale. Se non trattati adeguatamente, questi disturbi compromettono significativamente la qualità della vita quotidiana delle donne, portando spesso a diagnosi errate.

Conseguenze fisiologiche e gestione farmacologica

La riduzione degli estrogeni influisce sulla salute ossea, sul metabolismo e sul sistema urogenitale, oltre ad alterare il profilo cardiovascolare. In assenza di una terapia appropriata, è frequente la prescrizione di antidepressivi, ansiolitici, ipnotici o antidolorifici. Questi farmaci agiscono sui singoli sintomi senza affrontare il quadro complessivo della carenza ormonale, creando una dipendenza da cure sintomatiche che non risolvono la causa radice.

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Il ruolo del testosterone e delle terapie specifiche

Il testosterone può rappresentare un'opzione terapeutica efficace per alcune donne, dopo aver escluso altri fattori che influenzano la sessualità. Non si tratta di una soluzione universale per la stanchezza, ma di un intervento mirato che richiede un dosaggio preciso e un monitoraggio attento. Le terapie ormonali devono essere personalizzate, considerando che le molecole identiche a quelle fisiologiche offrono i migliori profili di sicurezza per prevenire la perdita di massa ossea e le fratture.

Il Rovigo Longevity Summit sulla salute femminile

Il convegno si terrà a Rovigo domenica 29 novembre, dalle 9 alle 18, come parte del Rovigo Longevity Summit 2026. L'evento promuove la divulgazione scientifica e la necessità di cure personalizzate, affrontando temi come la longevità e la prevenzione. L'obiettivo è cambiare l'approccio culturale, garantendo alle donne il diritto a una scelta consapevole e al trattamento delle condizioni che causano sofferenza.