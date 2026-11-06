Mensa negata a Taranto: bambina di 9 anni esclusa per 12 euro di debito

A Taranto una scuola nega la mensa a una bambina di 9 anni per un presunto debito di 12 euro. I genitori contestano l'operato del Comune e della scuola, definendo la scelta aberrante.

Un caso di prevaricazione burocratica si è verificato a Taranto, dove un istituto scolastico ha impedito a una bambina di 9 anni di accedere alla mensa per un presunto debito pregresso di 12 euro da parte dei genitori. La vicenda è stata denunciata pubblicamente dal padre e dalla madre della piccola, che hanno presentato una diffida all'amministrazione comunale tramite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio per ottenere il ripristino immediato del servizio negato.

I Genitori Contestano L'esclusione Dal Diritto allo Studio

La famiglia ha espresso profondo shock di fronte alla decisione dell'istituto, descrivendo l'accaduto come un atto che oltrepassa i limiti dell'educazione e del diritto fondamentale all'istruzione. Il padre della minore ha dichiarato che vedere la figlia allontanata dalla mensa scolastica e isolata dai compagni di classe in un'età così delicata rappresenta un'esperienza devastante sul piano emotivo.

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Secondo i coniugi, la scuola non avrebbe solo negato un pasto, ma avrebbe leso il diritto allo studio della minore, creando un clima di ansia e emarginazione ingiustificato. La situazione ha portato la famiglia a richiedere formalmente che il servizio di refezione venga immediatamente ripristinato, sottolineando come tale provvedimento abbia avuto un impatto negativo sul benessere psicologico della bambina.

Il Meccanismo Burocratico E Le Dichiarazioni Contraddittorie

La dinamica è iniziata il 2 novembre, quando la scuola ha contattato i genitori chiedendo di recuperare la figlia alle 13:00 invece dell'orario normale di uscita delle 16:15. Il padre ha raccontato di aver ricevuto diverse comunicazioni simili nei giorni successivi, descrivendo questa pratica come il modus operandi abituale degli uffici comunali preposti alla gestione scolastica.

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Dopo aver ritirato la bambina, il padre ha inviato una PEC all'istituto e al Comune per chiarire la situazione, ricevendo tuttavia risposte starkly contrastanti da entrambe le parti. La scuola ha sostenuto che la questione non rientra nelle sue competenze, mentre il Comune ha dichiarato che non era stato fornito l'elenco dei nominativi dei debitori e che l'insoluto risaliva ad anni precedenti.

Le Posizioni Delle Autorità E Il Contesto Amministrativo

L'assessora ai Servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, ha dichiarato di non conoscere i dettagli specifici della vicenda, definendola un caso che andrebbe approfondito con maggiore attenzione. Ha inoltre ricordato che per le famiglie a basso reddito è prevista un'esenzione dalla retta, suggerendo che la situazione potrebbe essere stata gestita con minore rigidità se le informazioni fossero state aggiornate correttamente.

La politica locale ha aggiunto che, senza entrare nel merito tecnico del debito, è necessario fare attenzione ai casi in cui famiglie apparentemente poco abbienti ricevono sussidi di entità non trascurabile, implicando una possibile mancata applicazione corretta delle regole di esenzione. Il genitore ha contestato fermamente questa visione, chiedendo l'accesso agli atti per dimostrare l'assurdità dell'importo richiesto e la mancanza di una comunicazione chiara da parte delle istituzioni.

Conseguenze E Richieste Di Chiarezza Amministrativa

La famiglia ha evidenziato come la somma contestata sia variata nei diversi documenti, passando da 38,40 euro a 12,80 euro, riportata in uno screenshot privo di intestazione ufficiale. Il padre ha sottolineato che non ha ricevuto alcuna comunicazione di pagamento nei mesi precedenti, rendendo impossibile per la famiglia regolarizzare la posizione prima dell'incidente.

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La situazione ha aperto un dibattito sulla trasparenza amministrativa e sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini minori. I genitori sostengono che la minaccia di non far entrare una bambina a mensa per una cifra irrisoria come 12 euro rappresenti un comportamento aberrante da parte della pubblica amministrazione, richiedendo accountability e spiegazioni dettagliate su chi si debba assumere la responsabilità di questa decisione.