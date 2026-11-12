Mentana lascia TgLa7 il 23 dicembre: addio Mediaset e progetti Antenna Group

Eugenio Mentana termina il suo incarico al TgLa7 il 23 dicembre dopo 16 anni. Si rafforzano le voci su un nuovo ruolo all-internal news per il gruppo Antenna Group.

Eugenio Mentana saluta ufficialmente il TgLa7 il prossimo 23 dicembre, chiudendo un capitolo di sedici anni di carriera nell'emittente televisiva. Il conduttore e giornalista ha reso pubblica la data del suo ultimo appuntamento con il pubblico, confermando che la sua esperienza al telegiornale della pay tv si sta avvicinando al termine. Questa decisione mette definitivamente le spalle alla porta per il gruppo Mediaset, il colosso dell'audiovisivo italiano nel quale Mentana ha costruito gran parte della propria reputazione professionale.

Il congedo ufficiale dal TgLa7

La data del 23 dicembre segna la chiusura formale del ciclo professionale di Eugenio Mentana presso TgLa7. Dopo oltre un decennio di presenza fissa nelle serate italiane, il giornalista annuncia il proprio addio con un messaggio diretto ai propri follower sui social media. Questa comunicazione ufficiale fa luce su un periodo di incertezza che ha visto circolare diverse indiscrezioni riguardo al suo futuro professionale, ma non ha ancora annunciato una nuova destinazione lavorativa specifica. La scelta di comunicare la partenza in questo momento permette di fare chiarezza sulle tempistiche precise della transizione.

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Ricordi dal Tg5 e analogie storiche

Il messaggio di saluto di Mentana non manca di evocare un preciso ricordo della sua carriera passata presso Canale 5. Il giornalista ha dedicato un post speciale all'anniversario del suo ultimo telegiornale nel 2004, risalente esattamente all'11 novembre di quell'anno. In quella circostanza, Mentana aveva salutato gli spettatori di Tg5 definendo quel congedo come definitivo, poiché "la storia va solo in avanti". L'uso di una data unica nel calendario, composta da cifre ripetute, è servito da potente gancio emotivo per richiamare l'attenzione sulla continuità del suo percorso professionale.

Trent'anni fa, a Mediaset, Eugenio Mentana aveva fondato Tg5, dando vita a una delle testate giornalistiche più influenti del panorama televisivo italiano. Il richiamo a quel lontano 2004 sottolinea come il suo legame con l'emittente di Cologno Monzese sia sempre stato profondo e strutturale. Anche se in quell'occasione il congedo sembrò definitivo, la sua carriera ha continuato a evolversi, portando successivamente il direttore a guidare la redazione di TgLa7. Questa rievocazione storica serve a sottolineare la maturità professionale di un personaggio che ha saputo reinventarsi più volte nel corso degli anni.

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Rumors su Antenna Group e rete all-news

Mediaset non è l'unica realtà menzionata nelle indiscrezioni sul futuro di Eugenio Mentana. Nelle settimane scorse, il nome del direttore di TgLa7 è stato costantemente accostato a un nuovo progetto editoriale legato ad Antenna Group. Le voci di corridoio suggerirebbero che il gruppo stia lavorando alla creazione di una rete all-news in Italia, ispirandosi al modello statunitense della CNN. Si tratta attualmente di un'ipotesi non confermata ufficialmente, ma che guadagna peso giorno dopo giorno.

Eugenio Mentana figurerebbe tra i nomi preferiti per guidare il progetto editoriale di questa potenziale nuova emittente digitale o televisiva. La sua esperienza pregressa nella gestione di grandi redazioni e la sua capacità di raccontare le notizie in modo immediato lo renderebbero il candidato ideale per una struttura focalizzata sulla cronaca in tempo reale. Nonostante l'interesse mostrato da alcune fonti, non vi sono stati annunci formali da parte di Antenna Group che confermino l'assunzione o il coinvolgimento del giornalista in questa specifica iniziativa.

Altre opzioni professionali e conclusioni

Prima di concentrarsi sulle voci relative ad Antenna Group, erano state avanzate anche altre ipotesi sul possibile approdo di Mentana. In passato, i media avevano ipotizzato un suo trasferimento a Sky o al canale televisivo Nove. Tuttavia, nessuna di queste trattative ha raggiunto una chiusura definitiva, lasciando il campo aperto a numerose speculazioni. La mancanza di una comunicazione ufficiale da parte del direttore o delle emittenti coinvolte mantiene alta l'attenzione sul suo profilo professionale.

La partenza dal TgLa7 il 23 dicembre chiude un'era significativa per l'informazione televisiva italiana. Mentre Eugenio Mentana prepara il suo congedo definitivo da Mediaset, il mercato dell'editoria digitale e televisiva attende di vedere se i rumors su Antenna Group si trasformeranno in realtà concreta. Il futuro del giornalista sembra comunque orientato verso nuove sfide editoriali, mantenendo alto il suo standard di professionalità e visibilità nel settore dei media nazionali.