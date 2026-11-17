Enrico Mentana smentisce le voci su un passaggio a Sky o Mediaset dopo il Tg La7. Il giornalista chiarisce le sue posizioni future e attacca le indiscrezioni di Dagospia.

Enrico Mentana ha interrotto il silenzio sui pettegolezzi riguardanti la sua carriera televisiva futura, intervenendo direttamente sui social media nella serata di lunedì 16 novembre per chiarire le sue intenzioni. Il direttore del Tg La7, dopo aver annunciato la propria volontà di lasciare il posto a fine anno, ha respinto categoricamente le speculazioni sul suo prossimo incarico, affermando di volersi dedicare a nuove sfide editoriali piuttosto che tornare in reti dove ha già ricoperto ruoli di primo piano in passato.

La posizione di Mentana sul futuro professionale

Enrico Mentana ha precisato di non accettare inviti per tornare a Tg1, dove ha lavorato per nove anni, o a Tg5, dove è rimasto per tredici anni, perché preferisce cimentarsi in progetti completamente nuovi. Ha dichiarato di essere consapevole che la sua decisione di andarsene alimenta le voci, ma ha espresso frustrazione per le continue indiscrezioni di fonti autodefinite 'informate' che indicano destinazioni diverse ogni giorno, creando confusione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

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Le presunte offerte dei gruppi televisivi italiani

Mentana ha rivelato di aver ricevuto proposte lusinghiere nei mesi scorsi dai vertici dei principali gruppi televisivi, specificando tuttavia che non ha ottenuto offerte né rilanci da Discovery e che dalla stessa La7 non è arrivato alcun invito a restare. Ha sottolineato di aver ricevuto proposte da quattro dei sei principali gruppi di riferimento nel settore, cercando così di fare chiarezza sulla sua disponibilità a cambiare ambiente lavorativo pur mantenendo un certo riserbo sulla destinazione finale.

Le contestazioni di Dagospia e Roberto D'Agostino

La dichiarazione di Enrico Mentana ha ricevuto una reazione immediata e dura da Dagospia, il portale di gossip diretto da Roberto D'Agostino, che ha accusato il conduttore di diffondere balle e di soffrire di megalomania senile a settantuno anni. Roberto D'Agostino ha negato fermamente l'esistenza di offerte dalla Gedi-Repubblica, dalla Rai o da Mediaset, definendo le affermazioni di Mentana come un tentativo di attirare l'attenzione disseminando indizi in modo quasi quiz-like, senza alcun fondamento reale nelle trattative in corso.

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Le voci su un passaggio imminente a Sky

Nonostante le smentite, la testata Fanpage.it ha ricostruito una tabella di marcia dettagliata che punterebbe a un imminente approdo di Mentana a Sky, con un annuncio previsto in diretta durante la sua ultima conduzione del Tg La7 il prossimo 23 dicembre. Questo scenario, se confermato, segnerebbe la fine di un'era durata oltre sedici anni e l'inizio di una nuova stagione professionale, rappresentando un passaggio di consegne simbolico per il mondo della televisione italiana.

Il contesto e le riflessioni di Fabio Caressa

Il dibattito sul ricambio generazionale e sul destino di Mentana si inserisce in un quadro più ampio commentato da Fabio Caressa, il quale ha definito l'Italia un paese di vecchi e ha sottolineato l'importanza di dare ai giovani la possibilità di fare la gavetta. Mentre Enrico Mentana promette di svelare il mistero del suo futuro solo a mandato concluso, portando a termine il lavoro svolto negli ultimi sedici anni, le polemiche tra le varie testate e le voci di corridoio continuano a mantenere alta l'attenzione sul suo eventuale next move nel panorama mediatico nazionale.