Il banchetto Apec a Shenzhen celebra la cucina cinese con vesica piscis, aragosta e vini del Ningxia, mentre la diplomazia USA-Cina punta a stabilità.

Il banchetto ufficiale dell' Apec ospitato a Shenzhen dal presidente cinese Xi Jinping si configura come un'esibizione culinaria di lusso, volto a onorare i leader internazionali riuniti per il vertice. La scelta dei piatti riflette una tradizione gastronomica che unisce prestigio storico e status sociale, presentando ingredienti considerati tra i più pregiati della cultura alimentare cinese. L'evento, che include anche un incontro bilaterale con il presidente statunitense Donald Trump, mira a sottolineare la volontà di mantenere una relazione costruttiva e stabile tra le due potenze mondiali.

Dettaglio del menu e ingredienti di lusso

La cena ha aperto con un antipasto freddo denominato "City of the Roc", seguito da portate principali che includono una zuppa di vescica natatoria di pesce con olive cinesi, aragosta saltata con zenzero e cipollotti, cernia al vapore e bistecca di manzo con funghi. La vescica natatoria, organo interno dei pesci usato per regolare il galleggiamento, viene essiccata e impiegata nella alta cucina per il suo valore simbolico di prestigio e ricchezza. Questo ingrediente è tradizionalmente associato al lusso, al pari di abalone, cetriolo di mare e pinne di squalo, e il suo costo varia notevolmente in base alla specie di provenienza e alla qualità del prodotto.

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Altre portate servite durante il banchetto hanno previsto spugnole, cavoli baby e castagne in salsa allo zafferano. A metà della serata sono state presentate tre specialità tipiche della cucina cantonese, confermando l'attenzione verso le diverse regioni gastronomiche della Cina. Il dessert si è chiuso con una zuppa dolce di fagioli rossi con scorza di mandarino e semi di loto, accompagnata da torta, frutta fresca e gelato. A chiudere la serata sono stati serviti caffè e tè, completando un'esperienza culinaria complessa e articolata.

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Selezione dei vini e abbinamenti

I vini scelti per accompagnare il banchetto rappresentano una promozione strategica della produzione enologica cinese, in particolare del vino rosso Cabernet Sauvignon del Ningxia annata 2019. A questo si affiancano un vino bianco del 2020 e un vino da dessert al litchi del Guangdong, dimostrando la crescente rilevanza del settore vinicolo nel territorio nazionale. Questa selezione non solo accompagna i sapori complessi dei piatti cinesi, ma segnala anche l'ambizione del Paese di posizionarsi come produttore di eccellenza nel mercato globale dei vini, offrendo alternative locali di alta qualità ai leader internazionali.

Contesto diplomatico e accoglienza

Oltre all'aspetto culinario, l'evento ha avuto un forte significato diplomatico, in particolare per l'accoglienza riservata al presidente Donald Trump. L'incontro a Shenzhen è stato descritto come un momento chiave per definire la natura dei rapporti bilaterali, con l'obiettivo esplicito di garantire una collaborazione costruttiva e stabile. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di interazioni internazionali dove la diplomazia del cibo e le cerimonie di stato vengono utilizzate per comunicare rispetto e intenzioni politiche chiare tra i massimi esponenti delle nazioni partecipanti.