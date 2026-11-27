La puntata di Meravigliosamente con Sal Da Vinci è rinviata al 2 dicembre a causa della maratona di tennis. Ecco i dettagli sulla decisione della RAI e le reazioni.

L'evento musicale previsto per celebrare i cinquant'anni di carriera di Sal Da Vinci si è trasformato in una delusione per i telespettatori, diventando una veglia attesa davanti al tennis. La seconda e ultima puntata di Meravigliosamente, la messa cantata dell'artista, era programmata in prima serata su Rai 1 dall'Auditorium di Napoli, ma la messa in onda è stata di fatto cancellata a favore dello sport.

La maratona di tennis blocca il palinsesto RAI

La decisione di rinvio è stata dettata dalla necessità di trasmettere la semifinale di Coppa Davis tra l'Italia e la Repubblica Ceca, un match decisivo che ha occupato l'intera serata. Il doppio finale tra le squadre azzurre e ceche si è svolto a Bologna, costringendo la rete pubblica a posticipare il varietà di Sal Da Vinci senza preavviso. I programmi mattutini e pomeridiani come La Vita in Diretta, L'Eredità e Affari Tuoi erano stati già spostati, ma anche la serata principale è stata sacrificata.

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Per i telespettatori che si erano sintonizzati alle 21:30, l'esperienza è stata frustrante a causa della mancanza di comunicazioni ufficiali. La guida elettronica di RaiPlay, aggiornata in tempo reale, indicava la trasmissione del film Non c'è più religione al posto del concerto, creando confusione tra il pubblico. Il silenzio dell'azienda televisiva ha lasciato i fan ostaggio del match tennistico, senza alcuna spiegazione preventiva sulla variazione del palinsesto.

Le reazioni online e la gestione della crisi

La protesta sui social network, in particolare su X, è stata immediata e veemente da parte di chi attendeva il ritorno del cantautore. L'assenza di annunci chiari ha scatenato l'esasperazione di una platea che non ha compreso la priorità data al tennis rispetto a un evento di tale rilevanza culturale. I commenti degli utenti hanno messo in luce la percezione di un mancanza di rispetto verso l'artista e verso il lavoro svolto per il progetto.

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Alcuni spettatori hanno espresso forte disappunto sottolineando come sarebbe stato possibile trasmettere il tennis su Rai Sport invece che su Rai 1. Le critiche hanno mirato direttamente alla gestione dei palinsesti da parte della RAI, accusando l'azienda di ignorare il valore del varietà. L'umore nero dei telespettatori è stato amplificato dalla sensazione di essere stati traditi dopo una settimana di attesa per l'evento musicale.

Il comunicato ufficiale e le prossime tappe

Soltanto alle 22:19, con la serata ampiamente compromessa, Sal Da Vinci ha chiarito la situazione attraverso una nota diffusa sui propri profili social. L'artista ha confermato che la seconda puntata di Meravigliosamente è rinviata a mercoledì 2 dicembre, sempre in prima serata. Il messaggio invita il pubblico ad attendere per vivere insieme un'altra serata dedicata alla musica e alle emozioni, cercando di ricucire il rapporto con i fan delusi.

La festa napoletana è dunque congelata fino alla nuova data stabilita, nella speranza che nessun altro impegno sportivo possa interferire nuovamente. La gestione del silenzio iniziale ha creato danni d'immagine significativi, dimostrando quanto la comunicazione tempestiva sia cruciale per la fiducia del pubblico televisivo. Gli ospiti annunciati, tra cui Gianni Morandi, Riccardo Cocciante e Aldo Cazzullo, potranno quindi partecipare alla nuova edizione del programma nelle prossime settimane.