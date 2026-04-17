Mercati Asiatici in Ribasso in Attesa di Colloqui Usa-Iran, Petrolio Sotto i 100$ ma Gas in Rialzo

I listini in Asia e Pacifico chiudono prevalentemente in rosso, con Tokyo a -1,75%, a causa delle incertezze legate ai futuri colloqui tra USA e Iran. Il petrolio si mantiene sotto i 100 dollari al barile, mentre il gas naturale sale. Andamento contrastato per i future europei e USA.

I mercati finanziari asiatici e del Pacifico registrano un andamento prevalentemente negativo, influenzati da un clima di attesa per gli imminenti colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti per il fine settimana. Tokyo ha subito una flessione dell'1,75%, seguita da Taiwan con un calo dello 0,88% e Seul con una perdita dello 0,55%. Sidney mostra un arretramento più contenuto dello 0,09%.

Rimangono ancora da definire le chiusure per Hong Kong, che attualmente cede l'1,15%, Shanghai con un lieve calo dello 0,17%, Mumbai che segna un modesto guadagno dello 0,37% e Singapore in ribasso dello 0,25%. L'incertezza politica e le tensioni geopolitiche sembrano pesare sull'umore degli investitori, spingendoli a un atteggiamento più cauto. I future sui principali indici europei e statunitensi mostrano un andamento contrastato, in un contesto segnato dalle prime comunicazioni del Fondo Monetario Internazionale, che ha recentemente diffuso le sue ultime stime sull'economia europea. Questo quadro di incertezza si riflette anche sui mercati delle materie prime. Il prezzo del barile di greggio si mantiene sotto la soglia dei 100 dollari, con il WTI in calo dell'1,25% a 93,51 dollari e il Brent che perde lo 0,77% attestandosi a 98,64 dollari. Al contrario, il gas naturale registra un rialzo, raggiungendo i 42,59 euro al MWh, mentre l'oro continua la sua discesa, cedendo lo 0,65% e scambiando a 4.785,73 dollari al barile. Questa dinamica suggerisce una rotazione degli investimenti verso asset considerati più sicuri o con maggiore potenziale di rialzo in un clima di volatilità. Sul fronte dei titoli di stato, si osserva un restringimento del differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi decennali, che scende a 78,1 punti. Il rendimento annuo dei titoli di Stato italiani è in aumento di 2 punti, raggiungendo il 3,82%, mentre quello tedesco sale di 1,4 punti al 3,04%. Questo trend indica una maggiore percezione di rischio sui titoli italiani rispetto a quelli tedeschi, nonostante il rialzo dei tassi d'interesse. Sul mercato valutario, il dollaro si mantiene stabile nei confronti dell'euro, scambiando a 84,91 centesimi di euro, e nei confronti del penny, a 78,35 penny. Lo yen, invece, continua a indebolirsi, scendendo a 159,41 unità per biglietto verde. La forza del dollaro può essere attribuita a una minore percezione di rischio negli Stati Uniti rispetto ad altre economie, nonché a politiche monetarie potenzialmente più restrittive. Sul mercato azionario giapponese, spiccano le vendite sui titoli dei produttori di semiconduttori, con Screen Holding in calo del 6,83%, Lasertec del 4,93% e Tokyo Electron del 3,95%. Il settore automobilistico mostra un andamento altalenante, con Mitsubishi che guadagna lo 0,43%, mentre Nissan perde l'1,3% e Toyota l'1,44%. L'evoluzione dei mercati rimane strettamente legata agli sviluppi geopolitici e alle decisioni delle banche centrali, in un quadro generale di elevata incertezza economica. La necessità di comprendere appieno le implicazioni delle future negoziazioni e delle revisioni delle prospettive economiche globali sarà cruciale per gli operatori nei prossimi giorni. L'andamento dei mercati riflette la complessità del contesto macroeconomico attuale, dove la gestione del rischio diventa prioritaria per gli investitori alla ricerca di stabilità e rendimenti sostenibili. Le fluttuazioni osservate suggeriscono una probabile fase di consolidamento o di aggiustamento in attesa di nuovi catalizzatori che possano definire una direzione più chiara per le borse mondiali. Il prezzo del petrolio, sebbene sotto i 100 dollari, rimane un elemento di attenzione per l'inflazione, mentre il gas naturale in rialzo aggiunge pressioni sui costi energetici. La diversificazione dei portafogli e un'analisi approfondita delle singole asset class saranno fondamentali per navigare in questo scenario dinamico





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercati Finanziari Asia Iran Petrolio Gas Naturale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medio Oriente: Svolta diplomatica tra Usa e Iran, nuove tensioni nello Stretto di HormuzDichiarazioni ottimistiche di Trump su un accordo con l'Iran entro aprile e la ripresa dei colloqui. Otto petroliere hanno invertito la rotta nello Stretto di Hormuz. Colloqui costruttivi tra Israele e Libano. Sospeso il rinnovo del memorandum con Israele da parte dell'Italia.

Read more »

Iran: Pezeshkian, dialogo con gli USA ma senza sottomissioneIl presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che Teheran è favorevole al dialogo con gli Stati Uniti ma non accetterà imposizioni. Ha inoltre criticato gli attacchi contro l'Iran e ha sottolineato l'importanza del rispetto dei principi internazionali.

Read more »

Borsa: l'Europa debole attende nuovi colloqui Usa-IranLe Borse europee proseguono deboli mentre si attendono i nuovi colloqui tra Usa e Iran e si valutano gli eventuali sviluppi per lo stretto di Hormuz. (ANSA)

Read more »

Stretto di Hormuz: USA dichiarano completato il blocco navale contro l'IranLe forze armate statunitensi hanno annunciato il completamento di un blocco navale intorno allo stretto di Hormuz, con l'obiettivo di interrompere il traffico marittimo da e per l'Iran. Nonostante iniziali dubbi sull'efficacia, il blocco opera monitorando le navi tramite sistemi di tracciamento automatico e posizionando forze nel Golfo di Oman e nel Mar Arabico, piuttosto che direttamente nello stretto.

Read more »

Stretto di Hormuz: USA annunciano blocco navale, Iran già in vigore da oltre un meseGli Stati Uniti hanno annunciato un blocco navale dello stretto di Hormuz, che sarà attivo da lunedì. La misura, secondo quanto dichiarato dal Presidente Trump, si applicherà al traffico marittimo in entrata e uscita dai porti iraniani. La decisione statunitense arriva mentre l'Iran ha già bloccato lo stretto per il traffico non autorizzato da oltre un mese, con implicazioni significative per il commercio marittimo globale.

Read more »

Tensioni in Medio Oriente: Negoziati USA-Iran e Blocco dello Stretto di HormuzMentre gli Stati Uniti e l'Iran mantengono contatti per una ripresa dei negoziati, con la mediazione del Pakistan, lo stretto di Hormuz rimane bloccato, interrompendo la circolazione marittima. La Casa Bianca smentisce voci su una richiesta di estensione del cessate il fuoco, ma si dichiara ottimista su un accordo futuro.

Read more »