Mercati asiatici misti: Nikkei a nuovi record, petrolio in rialzo e tensioni Iran-USA

I mercati azionari asiatici mostrano un andamento misto, con il Nikkei 225 che raggiunge un nuovo record storico. Il petrolio sale, mentre le trattative per porre fine alla guerra con l’Iran incontrano ostacoli. La Casa Bianca annulla l’invio di emissari in Pakistan. Gli investitori attendono le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse.

I mercati azionari asiatici mostrano un andamento misto, con l’indice Nikkei 225 di Tokyo che ha raggiunto un nuovo record storico, trainato dalla positiva performance dei mercati statunitensi della scorsa settimana, che avevano chiuso con nuovi massimi.

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento di oltre un dollaro, mentre le trattative per porre fine al conflitto con l’Iran continuano a incontrare ostacoli significativi. La Casa Bianca ha deciso di annullare l’invio di emissari in Pakistan per ulteriori negoziati, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha giustificato la decisione con la mancanza di progressi concreti.

«Se vogliono, possiamo parlare, ma non manderemo nessuno», ha dichiarato Trump durante un’intervista a Fox News domenica scorsa. Sul fronte economico, gli investitori sono in attesa delle prossime mosse delle principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Banca del Giappone e la Banca d’Inghilterra, riguardo ai tassi di interesse.

A Tokyo, il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo di circa l’1,5%, dopo aver toccato nuovi massimi intraday, mentre il Kospi sudcoreano ha guadagnato il 2,1%, raggiungendo quota 6.617,94 punti. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha invece chiuso in ribasso dello 0,1% a 25.951,86 punti, mentre l’indice Shanghai Composite è salito dello 0,2% a 4.089,04 punti. L’indice australiano S&P/ASX 200 ha perso lo 0,3%, attestandosi a 8.759,40 punti.

Il Taiex di Taiwan ha registrato un aumento del 2,6%, sostenuto dalla ripresa degli acquisti di titoli tecnologici, trainata dal boom dell’intelligenza artificiale. Venerdì, l’S&P 500 è salito dello 0,8%, superando il precedente massimo storico raggiunto mercoledì, chiudendo a 7.165,08 punti. Il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,2%, chiudendo a 49.230,71 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato l’1,6%, raggiungendo un nuovo record grazie ai forti rialzi del settore tecnologico, chiudendo a 24.836,60 punti.

Un sondaggio dell’Università del Michigan ha rilevato un peggioramento del sentiment dei consumatori ad aprile, indipendentemente dall’orientamento politico, dal reddito, dall’età e dal livello di istruzione, sebbene la situazione sia leggermente migliorata dopo l’annuncio del cessate il fuoco nella guerra con l’Iran all’inizio del mese. L’indice S&P 500 è balzato di quasi il 13% in poco meno di un mese.

Nei mercati finanziari sono inoltre cresciute le speranze che Stati Uniti e Iran possano trovare una soluzione per evitare uno scenario peggiore per l’economia globale a causa della guerra. Il fragile cessate il fuoco rimane in vigore, ma le tensioni tra Stati Uniti e Iran impediscono alle petroliere di attraversare lo Stretto di Hormuz per trasportare il greggio dal Golfo Persico ai consumatori di tutto il mondo.

Gli analisti sottolineano che la situazione geopolitica resta volatile e potrebbe influenzare negativamente i mercati nel medio termine. Inoltre, la crescita dei prezzi del petrolio potrebbe avere un impatto sull’inflazione globale, influenzando le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse. Gli investitori rimangono cauti, monitorando attentamente gli sviluppi sia sul fronte economico che geopolitico





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercati Azionari Nikkei 225 Petrolio Guerra Iran-USA Tassi Di Interesse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra in Iran, Nyt: 'Usa hanno prosciugato le scorte di missili'Secondo il quotidiano americano, Washington'avrebbe impiegato circa 2mila missili tra Stealth e Tomahawk: le riserve oscillano tra i 3mila e i 4500 vettori, Prosciugati gli arsenali americani mentre l’Iran, anche se colpito duramente, resiste.

Read more »

Dal nucleare ai missili e Hormuz, tutti i punti chiave della trattativa Usa-IranWashington chiede lo stop al nucleare e limiti ai missili, Teheran rilancia su sanzioni e alleanze regionali. Tensione alta nello Stretto di Hormuz tra blocchi navali e restrizioni al traffico. Distanze ancora ampie dopo i colloqui di Islamabad

Read more »

***Usa: Trump, attentato non mi distogliera' da vincere guerra in Iran'Voglio vivere perche' voglio rendere questo paese grande' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - 'Questo incidente non mi distogliera' dal ...

Read more »

Trump sopravvive a un altro attentato, tensioni Usa-Iran e scontro diplomatico Italia-SvizzeraDonald Trump commenta il terzo tentativo di assassinio, definendo il suo lavoro pericoloso. L'aggressore, un insegnante di 31 anni, si autodefiniva un 'Robin Hood killer'. Stallo nei negoziati Usa-Iran dopo l'annullamento del viaggio degli inviati americani. Escalation in Libano tra Israele e Hezbollah. Disputa diplomatica tra Italia e Svizzera sui costi dei ricoveri ospedalieri.

Read more »

Stallo nei negoziati Usa-Iran e escalation in LibanoDonald Trump cancella il viaggio degli inviati a Islamabad per mancanza di progressi con Teheran, mentre in Libano l'escalation tra Israele e Hezbollah causa 14 morti. L'Iran respinge negoziati sotto minacce, mentre il ministro degli Esteri iraniano incontra Putin a San Pietroburgo.

Read more »

Iran agli Usa: negoziati sul nucleare dopo apertura Hormuz e revoca del bloccoL'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva

Read more »