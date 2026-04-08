Mercati in rally: Shanghai e Shenzhen in forte crescita, Wall Street e Tokyo in rialzo, crolla il petrolio

Le Borse asiatiche e Wall Street rispondono positivamente alle ultime notizie geopolitiche, con forti rialzi. Il petrolio subisce un crollo significativo.

Le principali piazze finanziarie cinesi registrano un'andamento molto positivo a metà mattinata, con forti rialzi che riflettono un'ottimismo diffuso nel mercato. L'indice della Borsa di Shanghai mostra un incremento significativo, segnando un +1,78% a 3.959,29 punti. Ancora più impressionante è la performance della piazza di Shenzhen, che balza del 3,53% raggiungendo i 13.873,13 punti. Gli acquisti dominano gli scambi, con Shenzhen in evidenza per la sua dinamicità.

Questo slancio positivo riflette una crescente fiducia degli investitori e un'attiva partecipazione al mercato. Contemporaneamente, la Borsa di Hong Kong mostra una seduta in deciso progresso, alimentata da acquisti consistenti durante la mattinata. L'indice Hang Seng Index registra un guadagno del 2,60% attestandosi a 25.768,82 punti. Questo dimostra la resilienza e la capacità di recupero del mercato di Hong Kong, in un contesto internazionale che presenta sfide continue. Questi movimenti positivi in Cina e Hong Kong suggeriscono un generale miglioramento del sentimento degli investitori nella regione asiatica. \Sul fronte internazionale, i future sui listini di Wall Street mostrano un'impennata, guidati da un notevole aumento del Nasdaq, che sale del 3%. Questo rialzo è stato innescato dall'annuncio di Donald Trump di una sospensione temporanea degli attacchi, creando un clima di maggiore stabilità nel mercato. Contestualmente, i future sullo S&P 500 registrano un aumento del 2,3%. La situazione geopolitica sembra influire direttamente sui mercati, con gli investitori che reagiscono positivamente alle notizie di una possibile distensione. In parallelo, il mercato petrolifero assiste a un drastico calo dei prezzi. Il Brent subisce una perdita significativa, scendendo del 16% sotto i 92 dollari al barile, mentre il Wti registra un crollo ancora più marcato, scendendo a 98 dollari. Questo andamento ribassista del petrolio è probabilmente una reazione agli sviluppi geopolitici e alle aspettative di una minore tensione nella regione. La Borsa di Tokyo, anch'essa, apre la seduta in forte rialzo, con un incremento dell'1,79% per il listino Nikkei, che raggiunge quota 54.385.39, con un guadagno di 955 punti. Questo rialzo è attribuibile alla decisione del presidente Usa di sospendere i bombardamenti e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. \Sul mercato valutario, lo yen mantiene la sua stabilità rispetto al dollaro, mentre si deprezza sull'euro. Le reazioni dei mercati finanziari sono strettamente correlate agli sviluppi geopolitici, in particolare alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il calo dei prezzi del petrolio, in concomitanza con la prospettiva di una tregua, suggerisce un'attenuazione delle preoccupazioni legate all'approvvigionamento energetico e all'instabilità regionale. Nel frattempo, altre notizie rilevanti includono i contratti di medici e infermieri, che vedono un aumento del 5,4%. Inoltre, si segnala un ricorso accolto dal Tar del Lazio riguardante i siti porno senza verifica dell'età, che potrebbe comportare cambiamenti significativi. Sono stati, inoltre, resi noti diversi altri avvenimenti, tra cui la correzione di un errore da parte dell'Inps, le offerte per l'Omnia card + Roma Pass, un articolo sulla pizza e uno sull'abitazione di Luca Argentero. Si evidenziano, inoltre, notizie provenienti dal conflitto tra Russia e Ucraina, oltre ad aggiornamenti sull'accordo Usa-Iran, con la proposta di Crosetto di rispettare gli accordi. Le reazioni del mercato dimostrano come gli eventi geopolitici, le politiche economiche e le relazioni internazionali influenzino direttamente l'andamento dei mercati finanziari





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