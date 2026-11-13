Mercatini di Natale: piazze, date e appuntamenti da scoprire

Piazza Duomo, Piazza Matteotti e Piazza Virgiliana ospitano i mercatini di Natale con casette, chalet, pista di pattinaggio e date che arrivano fino al 6 gennaio.

I mercatini di Natale della Regione si preparano a trasformare piazze, borghi e scenari di montagna in un mosaico di luci, profumi e atmosfere da libro di fiabe. L'offerta diffusa sul territorio diventa l'occasione per una passeggiata diversa dal solito, per cercare un regalo originale o per vivere la magia delle feste in compagnia.

Anche in questa stagione il calendario degli appuntamenti è fitto. Il testo di riferimento indica dieci tappe da scoprire, tra grandi città e piccoli centri, ma descrive nel dettaglio solo alcune di esse, illustrate di seguito con le date indicate.

Also read Ricerca, precari Cnr in piazza: 'Proroga legge Madia e più risorse per stabilizzazione'

Piazza Duomo e Piazza Matteotti: date e novità

Piazza Duomo ospita i mercatini dall'1 dicembre al 6 gennaio, con casette, sapori natalizi, la Casa di Babbo Natale e un presepe gigante. Il periodo copre dunque tutto il mese di dicembre fino alla festività dell'Epifania.

Piazza Matteotti accoglie il Christmas Village da fine novembre fino al 6 gennaio, con chalet natalizi e una ruota panoramica. La combinazione tra gli chalet e la ruota permette di unire lo shopping natalizio a una vista dall'alto sulla piazza.

Advertisement

Piazza Virgiliana e gli appuntamenti nei weekend

In Piazza Virgiliana i mercatini si svolgono dal 7 novembre al 27 dicembre, ma solo nei weekend. Accanto alle bancarelle sono previsti una pista di pattinaggio e un trenino.

Il periodo di apertura della piazza è più lungo rispetto ad altre tappe, ma l'attività è concentrata sui fine settimana. Chi intende visitare Piazza Virgiliana deve quindi tenere conto di questa scansione per scegliere il giorno giusto.

Un secondo appuntamento in Piazza Virgiliana riguarda i mercatini di artigianato, previsti dal 27 novembre al 10 gennaio ma solo in alcune giornate. Il testo non specifica quali siano queste giornate, perciò è necessario verificarle prima della visita.

Programma dei mercatini di Natale: tappe ancora incomplete

Per il ciclo di appuntamenti dal 4 all'8 dicembre la fonte riporta soltanto l'intervallo di date, senza indicare la località né il tipo di evento. Questo rende impossibile collocare con certezza la tappa nel quadro complessivo.

Advertisement

Il quadro resta quindi parziale: sulle dieci tappe annunciate, quattro appuntamenti sono descritti in modo completo e un quinto è citato solo con le date. Per le restanti tappe non sono disponibili dettagli su luoghi, orari o programmi.

Per pianificare una visita ai mercatini di Natale è dunque opportuno consultare gli orari aggiornati presso gli enti organizzatori delle singole piazze. Le date indicate sopra, in particolare quelle che si estendono fino al 6 gennaio e al 10 gennaio, offrono una finestra ampia per organizzare più di una uscita durante le festività.