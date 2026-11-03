Mercato Auto Ottobre 2025: Vendite in Crescita e Top 10 dei Modelli Più Amati

Il mercato automobilistico italiano registra un +4,8% a ottobre 2025 con oltre 131mila immatricolazioni. Analisi della top 10, dal successo della Fiat Panda ai dati Unrae su ibride ed elettriche.

Il settore dell'automobile italiano ha registrato un'espansione significativa durante il mese di ottobre, toccando un aumento del 4,8% nelle nuove immatricolazioni rispetto alle vendite di settembre 2025. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'associazione dei costruttori Unrae, il volume complessivo delle vendite ha raggiunto le 131.921 vetture, un netto miglioramento rispetto alle 125.864 unità vendute nel precedente mese autunnale dello stesso anno. Questo risultato contribuisce a rafforzare il trend positivo osservato nei primi dieci mesi dell'anno, periodo in cui le immatricolazioni cumulative hanno raggiunto quota 1.400.991, segnando un incremento dell'8,3% rispetto alle 1.293.406 vetture registrate nello stesso arco temporale del 2025.

Dati Unrae: Crescita delle Ibride e Sforzo delle Elettriche

Le alimentazioni alternative continuano a guadagnare quote di mercato, con le vetture ricaricabili esterne (Ecv) che hanno totalizzato l'18,8% del totale delle vendite a ottobre. Tuttavia, emerge una chiara distinzione tra le diverse tipologie di propulsori: mentre le ibride plug-in (Phev) hanno accelerato la loro crescita attestandosi al 12,7% del mercato, le vetture puramente elettriche (Bev) hanno mantenuto una quota del 6,1%. Le vendite di auto elettriche, sostenute dagli acquirenti privati che rappresentano il 54% dei volumi, sono crescite del 5,0% rispetto all'ottobre 2025, ma hanno subito una flessione di un punto e mezzo rispetto al 7,6% di settembre. Questo livello rimane considerato insufficiente per un paese come l'Italia, che funge da secondo mercato per volumi all'interno dell'Unione Europea.

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Al contrario, le ibride plug-in hanno beneficiato della forte domanda proveniente dal noleggio a lungo termine, che copre oltre il 43% delle immatricolazioni in questa categoria. La crescita in questo segmento è marcata, sia rispetto al 11,1% di settembre che rispetto al 7,4% registrato un anno prima. Questa dinamica sottolinea come il mercato italiano stia mostrando una preferenza per le soluzioni di transizione energetiche, guidate principalmente da flotte aziendali e servizi di noleggio piuttosto che dal singolo acquirente retail.

Fiat Panda e Dacia Sandero: Dominio delle Citycar Ed Economiche

La classifica dei modelli più venduti vede la Fiat Panda confermata al primo posto, con 7.191 unità immatricolate nel mese di ottobre. Questa citycar da 3,70 metri di lunghezza continua a dominare grazie alla sua flessibilità e agli ingombri contenuti, ideali per l'uso urbano. L'abitacolo ospita comodamente quattro persone e offre uno spazio bagagli variabile da 225 a 870 litri. Gli interni sono dotati di un sistema infotainment touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida. La gamma è alimentata dal propulsore mild hybrid 1.0 da 70 Cv, con un prezzo di listino che parte da 15.900 euro.

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Al secondo posto si conferma la Dacia Sandero, con 4.222 vendite nel mese in esame. Il marchio rumeno consolida la sua reputazione offrendo una formula vincente basata su ampio spazio, meccanica affidabile e costi accessibili. Lunga 4,09 metri, la vettura offre un abitacolo spazioso e un bagagliaio tra i più ampi della categoria, affiancando alla versione urbana la variante Stepway dal look da crossover. Le motorizzazioni disponibili spaziano dal benzina al bifuel benzina/Gpl fino a 110 Cv, con un prezzo di listino competitivo che inizia da 15.800 euro.

Suv Compatti in Crescita: Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross

La Jeep Avenger scivala al terzo posto con 3.961 vendite, perdendo una posizione ma mantenendo un forte appeal. La baby Jeep, lunga 4,08 metri, si distingue per un look grintoso che richiama la tradizione off-road del brand e per una maneggevolezza urbana eccellente grazie alle dimensioni contenute. L'abitacolo presenta un'ergonomia curata e numerosi vani portaoggetti. La gamma motori è ampia, includendo benzina 1.2 turbo da 101 Cv, mild hybrid da 100 Cv, versione ibrida 4xe a trazione integrale da 138 Cv e una versione totalmente elettrica da 115 kW (156 Cv), con prezzi a partire da 25.700 euro.

La Toyota Yaris Cross completa la top four con 3.8588 unità vendute, mantenendo una performance solida. Il successo deriva dal look da Suv ispirato al modello maggiore Rav4, con dimensioni di 418 cm di lunghezza, 177 cm di larghezza e 160 cm di altezza. Disponibile in trazione anteriore o 4x4, la vettura è spinta da un sistema ibrido 1.5 a tre cilindri da 116 Cv, che garantisce bassi consumi ed emissioni. Il listino parte da 29.600 euro, posizionandola come un'opzione premium nel segmento delle citycar ibride.

MG ZS Sale in Classifica: Il Successo del Nuovo Modello

Una delle sorprese positive della classifica è la MG ZS, che guadana ben cinque posizioni arrivando al sesto posto con 3.006 immatricolazioni. Il modello beneficia dell'arrivo della nuova generazione, lunga 11 centimetri in più rispetto al passato. Questa crossover compatta a trazione anteriore offre un abitacolo spazioso e una dotazione completa, con motorizzazioni a benzina da 106 Cv e Hybrid+ Hev da 197 Cv. I prezzi sono competitivi, con il listino che parte da 20.490 euro, mentre a stock sono ancora disponibili le versioni elettriche e i modelli della precedente serie.