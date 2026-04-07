Mercato Calcio: Diaby nel mirino dell'Inter, Conte per la Nazionale, focus su Serie A, B e C

Aggiornamenti sul mercato calcistico: l'Inter punta Diaby, Conte in lizza per la panchina della nazionale. Analisi su Serie A, B e C, con focus su infortuni, squalifiche e calcio femminile.

Il mercato calcistico è sempre in fermento, con giocatori che cambiano maglia e squadre che cercano di rinforzarsi. Uno dei nomi caldi è quello di Moussa Diaby , l'attaccante rivelatosi a Crotone nel 2018 e attualmente all'Al Ittihad in Arabia Saudita. L'Inter ha mostrato interesse concreto per lui a gennaio, offrendo una cifra considerevole e un contratto pluriennale per portare un elemento di peso all'attacco di Chivu nella seconda parte della stagione.

Tuttavia, le richieste economiche del club saudita, che aveva speso una somma elevata per acquistarlo, e la contemporanea situazione di Benzema, che ha complicato la situazione, hanno rallentato la trattativa. Diaby, dal canto suo, sembra desideroso di tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra, avendo giocato poco negli ultimi mesi. La dirigenza interista, guidata da Ausilio, sta lavorando per portare a termine l'operazione in estate, e diversi segnali suggeriscono che il prezzo potrebbe scendere, dato il rapporto ai minimi storici tra il giocatore e il suo attuale club. Diaby si è distinto per la sua abilità negli assist, collezionando già 13 passaggi vincenti in stagione, un dato che lo rende uno dei giocatori più incisivi del campionato saudita. Il suo rendimento è testimoniato dalle 36 presenze stagionali, con 26 presenze in Saudi Pro League, 7 in Champions League AFC, 2 in King's Cup e 1 in Saudi Super Cup, con 4 gol e ben 13 assist. L'Inter, in questo periodo, è al centro di diverse voci di mercato che riguardano anche altri giocatori importanti come Bastoni e Calhanoglu, mentre si guarda a possibili nuovi acquisti come Koné e Diaby. Anche altre squadre di Serie A sono attive sul mercato. L'interesse per il mercato italiano, con le dichiarazioni di Cassano e Ulivieri, offre spunti di riflessione sulle strategie delle squadre e sul futuro del calcio italiano. L'attenzione è puntata sul mercato allenatori, con Antonio Conte che sembra essere tra i candidati per la panchina della nazionale italiana. Inoltre, sono stati analizzati gli infortuni, con Vlahovic e Perin alle prese con problemi fisici, e le decisioni del Giudice Sportivo in Serie B e Serie C. Inoltre, le dichiarazioni di Calhanoglu riflettono il suo stato di forma attuale, mentre gli approfondimenti di Gianluca Di Marzio sull'opportunità di valorizzare i giocatori a scadenza offrono interessanti prospettive. Il mercato della Juventus e del Napoli, rispettivamente, sono sotto osservazione, con la trattativa per il rinnovo di Vlahovic e la possibilità di riscattare Alisson Santos da parte del Napoli. Ci sono anche notizie riguardanti il calcio femminile, con l'attenzione rivolta alla Top11 della Serie A Women e alle giocatrici italiane in vista dei prossimi impegni. Il mondo del calcio femminile e giovanile, con l'iniziativa del Frosinone per valorizzare i giovani, dimostra l'importanza di investire nel futuro. L'attualità del calcio coinvolge anche i campionati minori, con squalifiche e risultati che delineano il panorama calcistico italiano. Le dichiarazioni di Tabbiani sul match con l'Inter U23 e le iniziative dei club per coinvolgere i tifosi dimostrano l'importanza dell'unione e del coinvolgimento del territorio. Il focus si sposta anche sul calcio estero, con le italiane impegnate in competizioni europee e con l'attenzione ai giocatori italiani all'estero, come Di Guglielmo. L'attenzione è rivolta anche alle dichiarazioni di Annika Paz e Massimino, che riflettono l'entusiasmo e l'impegno nel mondo del calcio femminile, in vista di obiettivi ambiziosi





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