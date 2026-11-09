Mercato di Cinecittà, copertura mancante e disagi per commercianti

Il mercato rionale di Cinecittà resta scoperto: i commercianti denunciano i disagi per la pioggia e chiedono i 700mila euro per i lavori urgenti.

Il mercato rionale di Cinecittà continua a funzionare senza una copertura protettiva da diversi mesi, causando gravi disagi sia ai venditori che ai clienti. La mancanza di un tetto rende impossibile svolgere le normali attività commerciali durante le precipitazioni, trasformando il luogo in un ambiente inadeguato e insalubre per lo scambio di beni e servizi quotidiani.

Mancata copertura e normative antincendio

La copertura del mercato era stata rimossa dopo un esposto presentato ai vigili del fuoco, che aveva segnalato la mancanza delle normative antincendio necessarie per la struttura. Nonostante questa decisione tecnica, la rimozione della copertura ha lasciato il mercato esposto agli elementi naturali, creando una condizione di precarietà che dura da mesi e che non è stata ancora risolta dalle autorità competenti.

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Istituzioni abbandonano i commercianti

Armando Menichelli, che gestisce un banco di alimentari all'interno del mercato, denuncia che i negozi al dettaglio si stanno estinguendo a causa dell'abbandono da parte delle istituzioni. La situazione è diventata critica con l'arrivo del maltempo, poiché la pioggia rende impossibile fare la spesa o lavorare con dignità in un ambiente totalmente privo di protezione contro le intemperie.

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Richiesta di risorse economiche e petizione

Per risolvere definitivamente il problema, sarebbero necessari circa 700mila euro per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della copertura, somme che al momento non sono ancora state stanzi dalle istituzioni competenti. Daniele Fusco, presidente della Cooperativa Operatori Nuovo Cinecittà, auspica un intervento immediato per reperire le risorse economiche necessarie, confidando in un sostegno congiunto tra istituzioni, operatori commerciali e cittadinanza.

Interrogazione politica e azione civile

Il tema è stato portato all'attenzione delle istituzioni tramite un'interrogazione presentata a fine ottobre in Assemblea capitolina dai consiglieri di Forza Italia Francesco Carpano e dal segretario al Municipio VII Giovanni Cedrone. I politici hanno sottolineato la necessità urgente di rendere nuovamente fruibile il mercato, lanciando anche una petizione sulla piattaforma Change.org per raccogliere il supporto pubblico e pressione sulle amministrazioni per agire tempestivamente.