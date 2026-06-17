Mercato estivo: l'Entella vuole trattenere Di Mario e Tiritello, Brunori fuori budget

Il presidente dell'Entella Gozzi conferma la volontà di tenere Di Mario e Tiritello, ma svela che Brunori sarebbe un investimento fuori portata. Intanto il Milan traballa, il Genoa chiude per Baldanzi e il Napoli valuta cambiamenti in porta.

Il presidente dell' Entella , Antonio Gozzi , ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il mercato estivo e le trattative per i giocatori Di Mario e Tiritello , confermando l'intenzione della società di trattenerli.

Gozzi ha anche ricordato con rammarico la mancata valorizzazione di Brunori durante la sua esperienza a Palermo, spiegando che il giocatore segnò solo un gol in Serie B in una stagione sfortunata prima di esplodere successivamente in Sicilia. Il numero uno della società ligure ha sottolineato che, sebbene i calciatori di qualità ambiscano a palcoscenici più importanti, le richieste per Brunori sarebbero fuori budget per l'Entella.



Parallelamente, il calcio italiano è attraversato da diverse dinamiche di mercato e decisioni strategiche.

Il Milan, nonostante l'apporto dibrahimovic come dirigente, deve fare i conti con una gestione criticata come dilettantesca e con la necessità di cambiare rotta. Inoltre, i rossoneri hanno incontrato difficoltà nel chiudere operazioni con l'Eintracht Francoforte riguardo a Krosche e Hardung. Anche il Genoa si muove e sembra vicino a chiudere l'arrivo di Baldanzi dalla Roma, mentre il Napoli valuta le partenze di Milinkovic-Savic o Meret e monitora Vicario.

Il Como vede Sergi Roberto in procinto di lasciare il club, mentre Leao ha rimandato ogni discorso sul futuro al post Mondiale.



Sul fronte delle serie minori, il Cesena ha rinnovato oltre cinquemila abbonamenti, dimostrando un forte legame con la tifoseria, e il Taranto parla di un rapporto indissolubile con la città. Il Mantova cerca rinforzi a centrocampo, mentre l'Ospitaletto ha aggiunto Stefanoni all'attacco con un contratto biennale.

Il Parma ha confermato Valenti come allenatore della squadra femminile, puntando sulla continuità. Sul piano internazionale, l'Italia è risalita al tredicesimo posto nel Ranking FIFA, avvicinandosi alla top ten.

Inoltre, si festeggia il record di Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi ai Mondiali, raggiunto dopo una tripletta. Infine, l'articolo si chiude con riferimenti a podcast e avvenimenti storici, oltre a precisare la composizione della redazione e le modalità di gestione pubblicitaria a cura di System24 per conto di Tuttomercatoweb.com





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