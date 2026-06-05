Mercato immobiliare 2026: crescono le compravendite ma l'usato guida la corsa, affitti in salita

Il rapporto FIMAA Italia-Confcommercio evidenzia un mercato solido, trainato dall'usato e dalla prima casa, mentre gli affitti subiscono rincari fino al 5%. Previste 770mila transazioni.

Il mercato immobiliare italiano continua a mostrare una sorprendente vitalità nonostante le difficoltà economiche generali. Secondo l'ultimo rapporto FIMAA Italia-Confcommercio relativo al primo quadrimestre del 2026, le compravendite di case sono previste in crescita tra l'1% e l'1,5% rispetto all'anno precedente, superando probabilmente la soglia delle 770.000 transazioni.

Questo dato è particolarmente significativo se si considera che l'inflazione è ancora alta, con stime al 2,6% per il 2026, e i tassi di interesse sui mutui restano stabili ma elevati, intorno al 3,4%. Gli italiani, però, non sembrano voler rinunciare al sogno della casa di proprietà. Il motore principale del mercato rimane l'acquisto della prima casa, che rappresenta il 30,5% delle richieste, seguito dall'interesse degli investitori stranieri che vedono nel mattone un bene rifugio sicuro.

Tuttavia, c'è una spaccatura netta tra il mercato del nuovo e quello dell'usato: le nuove costruzioni sono sempre più rare, e questo ha fatto lievitare i prezzi medi del nuovo del 30% dal 2010 a oggi. L'usato, invece, ha subito un calo medio dell'11% nello stesso periodo, diventando la scelta preferita di chi ha budget più limitati ma è disposto a investire in ristrutturazioni





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