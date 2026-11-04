Mercato immobiliare di lusso: Milano e Roma guidano i prezzi in Italia

Analisi Engel & Völkers e Nomisma: prezzi a Milano superano i 27 mila euro al metro, Roma supera i 10 mila. Crescita residenziale del 2,1% nel primo semestre 2026 con focus sui nuovi quartieri del lusso.

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una fase di normalizzazione della crescita durante il primo semestre 2026, con un aumento complessivo delle compravendite residenziali pari al 2,1% su base annua. Questo dato rappresenta un'accelerazione inferiore rispetto al 9,5% registrato nello stesso periodo del 2025, segnalando un rallentamento moderato dopo i picchi precedenti. Milano e Roma si confermano i motori principali di questo dinamismo, registrando rispettivamente un incremento del 3,3% e del 2,6% nelle transazioni.

Prezzi record e dinamiche locali a Milano

A Milano, il mercato degli immobili di pregio mantiene una stabilità dei prezzi significativa, con valori medi che oscillano tra 7.900 e 17 mila euro al metro quadro per le abitazioni nuove o ristrutturate di alto livello. Le zone più esclusive come il Quadrilatero e Brera raggiungono picchi eccezionali fino a 27 mila euro al metro quadrato. Anche l'area Castello-Foro Buonaparte mostra quotazioni elevate, attestandosi intorno ai 23.800 euro al metro quadro per gli immobili di gamma alta.

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Le compravendite nel capoluogo lombardo hanno mostrato un andamento a due velocità: nel primo trimestre 2026 si è registrato un forte incremento del 7,1%, seguito da una stagnazione quasi totale del +0,01% nel secondo trimestre. Nonostante la flessione recente, la domanda patrimonialmente solida continua a sostenere i segmenti di alto valore, in particolare per gli immobili superiori a 1,5 milioni di euro, mentre si riscontrano maggiori difficoltà nella fascia sotto gli 800 mila euro.

Il mercato residenziale si espande a Roma

Roma conferma la sua attrattività con un aumento delle compravendite del 2,6% nel primo semestre 2026, caratterizzato da una crescita sostenuta del +5,1% nei primi tre mesi e un ripiegamento lieve del +0,4% nel secondo semestre. I livelli di prezzo nel mercato premium della Capitale rimangono sostenibili, con il Centro Storico che vince la classifica delle aree più care, sebbene il lusso stia progressivamente abbracciando quartieri più periferici.

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Secondo i dati di Engel & Völkers in collaborazione con Nomisma, il lusso a Roma non è più confinato esclusivamente al centro. Aree come il Quadrilatero e Brera a Milano e il Centro Storico a Roma guidano i prezzi, ma si stanno diffondendo rapidamente in zone come San Siro, Ostiense, Garbatella, Pigneto e San Lorenzo. Questi nuovi quartieri stanno attrarre acquirenti grazie a progetti di riqualificazione e nuove opportunità abitative.

Fattori di valore e tendenze future

Muhannad Al Salhi, CEO di Engel & Völkers Italia, sottolinea che Milano e Roma rappresentano mercati complementari e strategici per il real estate italiano. Il report evidenzia come il concetto di lusso stia evolvendo: non determina più solo dalla posizione geografica, ma integra fattori quali la riqualificazione urbana, l'efficienza energetica, gli ampi spazi aperti e la disponibilità di servizi. Questi elementi stanno guidando la crescita selettiva dei segmenti prime delle due città.

Chiara Pelizzoni, Senior Project Manager dell'Osservatorio Immobiliare di Nomisma, prevede che per la seconda parte dell'anno la qualità degli immobili e la loro efficienza energetica continueranno a essere i principali fattori di tenuta del mercato. Si attende un incremento annuo dell'1,6% per la media delle 13 maggiori città italiane nel 2026, leggermente superiore all'1,4% registrato nel 2025, in un contesto di condizioni creditizie più severe.

Dettaglio prezzi per zona e quartiere

Analizzando nel dettaglio le varie zone di Milano, la Zona Oest mostra prezzi in aumento ovunque, con CityLife che varia tra 9.000 e 17 mila euro al metro quadro. L'area Sempione-Arco della Pace-Chinatown e Vercelli-Washington si attesta tra 6.900 e 12 mila euro. La Zona Est vede quotazioni crescenti, ad eccezione di Città Studi dove i prezzi restano stazionari tra 4.500 e 6 mila euro, mentre Porta Venezia raggiunge picchi a 10.400 euro.

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Nella Zona Nord, le quotazioni premium sono elevate, con Porta Nuova-XXV Aprile che tocca 20.800 euro al metro quadro e Garibaldi-Moscova-Arena a 14.500 euro. La Zona Sud presenta valori più diversificati, dai 7.800 euro di Medaglie d'Oro-Lodi ai 12.400 euro di Porta Romana-Crocetta-Quadronno. A Roma, le abitazioni ristrutturate nel Centro Storico variano tra 3.750 e 10.500 euro, mentre Prati-Vaticano si attesta tra 4.600 e 7.900 euro al metro quadro, consolidando la dualità del mercato italiano.