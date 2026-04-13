Mercato pubblicitario italiano: resilienza e incertezze tra guerra, digitale e nuovi player

Massimo Beduschi di Wpp Media analizza l'impatto della guerra e delle trasformazioni digitali sul mercato pubblicitario italiano, evidenziando resilienza, sfide e nuovi driver di crescita.

Il mercato pubblicitario italiano mostra segnali di resilienza, nonostante l'incertezza generata dalle tensioni geopolitiche e dalle trasformazioni in atto. Massimo Beduschi, ceo & chairman di Wpp Media in Italia, delinea un quadro complesso, sottolineando come la durata del conflitto in corso sia un fattore chiave per definire l'andamento degli investimenti pubblicitari. Se la crisi dovesse risolversi rapidamente, l'impatto sarebbe marginale, con una crescita del mercato intorno al +6,5%.

Tuttavia, se il conflitto si protraesse, la crescita attesa rallenterebbe al +5,1% nel 2026, con perdite superiori ai 150 milioni di euro e impatti significativi nel 2027, a causa dell'accumulo di fattori negativi come l'aumento dei costi energetici, la pressione inflattiva e la riduzione della fiducia dei consumatori. Nonostante le sfide, il mercato pubblicitario dimostra una capacità di tenuta superiore rispetto all'economia reale, grazie a diversi driver strutturali. Uno di questi è la forte concentrazione del mercato, con circa l'80% degli investimenti veicolati dai principali operatori, soprattutto digitali. Il digitale continua a giocare un ruolo trainante, con piattaforme come i Gamt (Google, Amazon, Meta e TikTok) che dominano il panorama, rappresentando oltre l'85% degli investimenti sul mezzo. Un altro fattore importante è l'ecommerce, che in Italia ha superato i 65 miliardi di euro, crescendo del +7%. Il retail media si afferma come il terzo mezzo pubblicitario, con oltre 750 milioni di euro e una crescita a doppia cifra. L'intelligenza artificiale (IA) funge da acceleratore, creando nuove categorie di inserzionisti e nuovi modelli di monetizzazione, comprimendo i cicli competitivi. Inoltre, si assiste all'ingresso di nuovi player, come i brand cinesi (Temu, Shein, Byd), che stanno aumentando la spesa pubblicitaria sui mercati internazionali, compresa l'Italia, aumentando l'intensità competitiva del mercato. I comparti più colpiti sono lusso, turismo, energia, retail e food, che risentono delle incertezze economiche e geopolitiche. Le aziende reagiscono ridimensionando le campagne più aggressive e spostando risorse verso attività più efficienti e orientate alla vendita. Il tono della comunicazione si fa più sobrio e focalizzato sul valore. Gli eventi, come le Olimpiadi di Milano-Cortina, continuano a rappresentare un driver importante, soprattutto per la televisione e l'Out of Home. La televisione mantiene il suo peso, anche grazie alla componente advanced, che cresce a doppia cifra e si integra sempre di più con il digitale. In sintesi, il mercato pubblicitario italiano si trova di fronte a un periodo di trasformazione e adattamento, con la necessità di bilanciare le sfide economiche e geopolitiche con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. La resilienza del mercato dipenderà dalla capacità di affrontare le incertezze e di sfruttare i driver di crescita esistenti, come il digitale, l'ecommerce e l'intelligenza artificiale, adattando le strategie di comunicazione alle nuove esigenze e ai nuovi scenari competitivi





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