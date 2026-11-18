Forza Italia e Municipio Roma litigano sulla viabilità del nuovo mercato. Vittorini: pochi posti auto. Salmoni: progetto sostenibile e verde. Analisi dettagliata delle posizioni.

Il dibattito sulla riqualificazione delle aree commerciali di Roma è tornato al centro dell'attenzione politica a causa delle forti divergenze tra l'opposizione e l'amministrazione comunale. Fabio Vittorini, consigliere di Forza Italia, ha definito l'opera da 17 milioni di euro destinata a fallire, criticando duramente la gestione degli spazi di sosta. La sua accusa principale verte sulle dimensioni eccessive della nuova struttura, che ridurrebbero drasticamente la disponibilità di posti auto per i clienti. L'assessora al Commercio Alessia Salmoni, rappresentando il Municipio, ha ribaltato queste critiche, difendendo con fermezza la bontà del nuovo progetto e sottolineando il supporto ricevuto dalla cittadinanza durante le fasi di consultazione.

Critiche sui parcheggi e standard urbanistici

Il nucleo del problema identificato da Vittorini riguarda le metriche di parcheggio calcolate per la nuova infrastruttura. Al piano interrato sono previsti 58 parcheggi, di cui solo due riservati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico. Secondo le norme relative agli standard urbanistici elaborate con il piano regolatore, una costruzione che accoglie 105 operatori commerciali dovrebbe prevedere circa 120 posti auto dedicati specificamente ai clienti. A questa cifra base, dovrebbero inoltre essere aggiunti gli stalli destinati agli operatori stessi, creando un fabbisogno totale ben superiore a quanto attualmente progettato.

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Vittorini evidenzia inoltre che le dimensioni del prossimo mercato sono di gran lunga superiori all'area occupata attualmente dai banchi, arrivando praticamente al doppio. Questa espansione comporterà la perdita di circa 150 posti auto situati all'ingresso principale del mercato e di altri 45 posti presenti nella strada posteriore. L'eliminazione di questi spazi, secondo l'opposizione, aggraverebbe ulteriormente il problema della ricerca del parcheggio, rendendo l'area un "centro commerciale" destinato a rimanere deserto per la mancanza di accessibilità viaria.

Posizione dell'amministrazione e dati ufficiali

Dal canto suo, l'assessora Alessia Salmoni ha presentato un quadro diverso della situazione viaria durante un'intervista a RomaToday. I calcoli dell'amministrazione indicano un aumento netto dei posti auto disponibili, passando dai 40 previsti nella piazza antistante l'attuale mercato ai quasi 70 che emergono dagli spazi interrati e dal perimetro attorno al mercato al piano terra. Vittorini considera tuttavia questi numeri irregolari e insufficienti, affermando che indicano la necessità di spazi che non può essere ignorata e per la quale nasceranno problemi data la conformazione del mercato.

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Il Municipio rassicura sulla capacità di recupero della viabilità, assicurando che la ricerca dei posti non è ancora terminata. Sono ancora possibili ricavarne degli altri stalli nel piano interrato e sulla via posteriore, che sarà resa solo semi pedonale. Questa strategia mira a bilanciare l'accesso veicolare con la necessità di ridurre il traffico interno, sebbene l'opposizione sostenga che la soluzione attuale non risponda alle esigenze reali di una struttura di quelle proporzioni.

Impatto urbano e confronto con il modello Testaccio

Oltre alla questione dei parcheggi, lo scontro ideologico tocca la concezione stessa dello spazio pubblico. Vittorini muove nei confronti dell'amministrazione l'accusa di trasformare uno spazio aperto in un "centro commerciale chiuso". Nonostante lo spazio sia attualmente un'isola di calore, secondo il consigliere si è persa l'opportunità di realizzare un mercato coperto più contenuto nelle dimensioni, ma con una riqualificazione dello spazio aperto antistante, preservando la funzione sociale della piazza.

La risposta di Alessia Salmoni si basa su un modello di sostenibilità ambientale e sociale. Dei circa seimila metri quadrati del nuovo mercato, solo 1800 metri quadrati verranno dedicati ai banchi commerciali, lasciando la restante parte a disposizione dei cittadini e piena di verde. Il riferimento esplicito è al mercato Testaccio, molto apprezzato tra i residenti, i quali hanno espresso contentezza anche su quest'opera. Inoltre, la parte superiore dello stabile sarà totalmente calpestabile, moltiplicando gli spazi fruibili dai cittadini al di sopra della struttura commerciale.

Partecipazione cittadina e prossimi passi

Un'altra criticità rilevata da Fabio Vittorini riguarda la trasparenza del processo decisionale. Il consigliere sostiene che il vero progetto, con tutto ciò che comporta, non è stato ben spiegato ai cittadini, che non sanno a cosa vanno incontro, specialmente sul fronte parcheggi. Questa lettura contrasta con il percorso rivendicato dal Municipio, che ha istituito tavoli di ascolto sia con gli operatori che con i cittadini proprio per venire incontro a eventuali disagi che potranno presentarsi sia durante la costruzione del nuovo mercato.

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La fase di consultazione rappresenta quindi un elemento chiave per la legittimazione sociale dell'opera. L'assessora Salmoni ha ribadito la volontà di affrontare le criticità emerse, mantenendo un dialogo aperto con le parti coinvolte. La sfida per l'amministrazione sarà quella di concretizzare le promesse di miglioramento della viabilità e dello spazio verde, dimostrando che la struttura da 17 milioni di euro sarà un asset per la città e non un ostacolo alla mobilità quotidiana dei romani.