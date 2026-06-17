Mercato Serie A e B: Mantova attivo,Genoa chiude per Baldanzi, Milan tra interrogativi

Rassegna delle principali operazioni di mercato in Serie A e Serie B, con focus su Mantova, Genoa, Milan, Napoli, Como e le dichiarazioni di Leao. Inoltre la risalita dell'Italia nel ranking FIFA.

Il mercato italiano di Serie A e Serie B si muove con diverse operazioni significative. Il Mantova è particolarmente attivo nella ricerca di rinforzi a centrocampo, con occhi puntati su Kouda e Konate,mediani che potrebbero arrivare da Charlys e dal gruppo dei ducali.

Intanto il Genoa ha sbloccato l'arrivo di Baldanzi dopo un'intesa con la Roma, operazione che si profila come già chiusa. Per il Milan le notizie sono meno positive: l'Eintracht Frankfurt ha rifiutato la possibilità di cedere Krosche e Hardung, chiudendo di fatto quella pista.

Inoltre si discute sul futuro della gestione tecnica, con interrogativi sul rapporto tra潜在的 allenatore e dirigenza, e su Ibrahiomovic non considerato il dirigente ideale. A Cesena la Curva Mare si è espressa contro l'eventuale arrivo di Ashley Cole come allenatore, preferendo altre soluzioni. Il Napoli sta monitorando la situazione di Vicario e valuta la possibile partenza di uno tra Milinkovic-Savic e Meret. Il Como vede Sergi Roberto vicino all'addio dopo il mancato rinnovo.

Leao ha dichiarato che eventuali cambi in panchina al Milan potrebbero modificare i suoi piani, ma che deciderà solo dopo il Mondiale. Il Parma ha scelto la continuità confermando Valenti alla guida della femminile. L'Italia risale al 13º posto nel Ranking FIFA, avvicinandosi alla top ten. Infine, un editoriale critica la gestione del Milan, definendola dilettantesca e invitando il proprietario Cardinale a farsi da parte se non ha tempo per seguire la società





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercato Serie A Serie B Mantova Genoa Milan Napoli Como

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milan, Cappelletti è richiesto in Serie B. Ci sono Padova e Vicenza oltre al PescaraIl nome di Mattia Cappelletti inizia a circolare con sempre maggiore insistenza sul mercato.

Read more »

Stasera la chiusura delle iscrizioni: fra Serie B e Serie C una sola defezione certaAlla mezzanotte di oggi scade il termine per presentare le domande di iscrizione al prossimo campionato con un paio di certezze su chi non vi parteciperà ovvero la Ternana fallita che farà posto, quasi certamente, al Foggia primo nella classifica delle riammissioni dopo la rinuncia del Bra.

Read more »

Sampdoria, si accende il duello Pecchia-Possanzini: domani incontro con l'ex MantovaLa corsa a due per la panchina della Sampdoria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.

Read more »

AMORIM LO VUOLE AL MILAN: COLPO IN SERIE A!Il Milan si inserisce nella corsa a Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce che piace molto a Ruben Amorim

Read more »