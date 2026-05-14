Mercedes-Benz GLC elettrica: un viaggio nell’hyperspazio

La nuova Mercedes-Benz GLC elettrica è dotata di un monitor panoramico MBUX Hyperscreen, con luci d’ambiente calde che trasformano il tetto panoramico Sky Control in un cielo notturno con 162 stelle integrate nel vetro. Con un’autonomia che può arrivare fino a 713 chilometri dichiarati e brevi pause di ricarica per fare fino a 303 chilometri di ‘pieno’ in 10 minuti, offre un’esperienza di guida altrettanto appagante. Nel test drive tra Firenze e l’Oasi Dynamo, la versione GLC 400 4MATIC ha mostrato tutte le sue doti, abile a sfruttare il motore elettrico e le sospensioni pneumatiche intelligenti derivate dalla Classe S.

Benvenuti nell’hyperspazio. A bordo della nuova Mercedes-Benz GLC elettrica, c’è l’MBUX Hyperscreen, il monitor panoramico più grande che si può, con luci d’ambiente calde che trasformano il tetto panoramico Sky Control in un cielo notturno con 162 stelle integrate nel vetro.

Con un’esclusiva sensazione Welcome Home di Mercedes-Benz, fatta di comfort e sicurezza per chi sta al volante e per i passeggeri. Con un’autonomia che può arrivare fino a 713 chilometri dichiarati e brevi pause di ricarica per fare fino a 303 chilometri di ‘pieno’ in 10 minuti.

Nel test drive tra Firenze e l’Oasi Dynamo, la versione GLC 400 4MATIC ha mostrato tutte le sue doti, abile a sfruttare il motore elettrico e le sospensioni pneumatiche intelligenti derivate dalla Classe S. L’asse posteriore sterzante di 4,5 gradi le consente un’agilità eccezionale tra i tornanti, mentre i sistemi MB Drive utilizzano fino a dieci telecamere esterne, cinque sensori radar e dodici sensori a ultrasuoni per offrire un’assistenza alla guida da first class. L’intelligenza artificiale che come il cervello umanoorchestra i pensieri, i sensi e le azioni, integra e controlla ogni aspetto, dall’infotainment alla guida automatizzata, dal comfort della carrozzeria alla ricarica, è un viaggio nell’hyperspazio a 360 gradi.

Il prezzo parte da 72588 euro per la versione Advanced che sale a 88.875 per l’allestimento premium Plus





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