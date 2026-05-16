Mercedes-Benz valuta l'ingresso nel settore della difesa per rafforzare la sicurezza europea

L'amministratore delegato di Mercedes-Benz, Ola Kallenius, ha espresso l'apertura del gruppo verso il settore della difesa, sfruttando le capacità produttive dell'azienda in un contesto geopolitico instabile e di crisi economica nel mercato automotive.

L'attuale scenario geopolitico globale, caratterizzato da un'instabilità crescente e da tensioni diplomatiche senza precedenti, sta spingendo i grandi colossi industriali a riconsiderare le proprie strategie a lungo termine.

In questo contesto, Mercedes-Benz, uno dei leader mondiali nel settore automobilistico, ha manifestato l'intenzione di esplorare nuove opportunità all'interno del comparto della difesa. L'amministratore delegato Ola Kallenius, in un'intervista conceduta al Wall Street Journal, ha sottolineato come il mondo sia diventato un luogo estremamente imprevedibile, rendendo imperativo per l'Europa incrementare significativamente il proprio profilo di sicurezza e difesa.

Secondo Kallenius, se l'azienda potesse apportare un contributo positivo e tangibile in questa direzione, sarebbe assolutamente disposta a farlo, integrando le proprie competenze ingegneristiche in un ambito precedentemente marginale rispetto al core business. È importante precisare che l'eventuale incursione nel settore della difesa non mira a sostituire la produzione di autovetture o di veicoli commerciali leggeri, che rimarranno i pilastri dell'azienda.

Kallenius ha chiarito che le attività legate agli armamenti e alla logistica militare rappresenterebbero solo una quota minore del volume d'affari complessivo. Tuttavia, l'azienda crede fermamente che la sua capacità di produrre macchinari e veicoli su larga scala possa costituire un vantaggio competitivo fondamentale.

Mercedes-Benz non è del tutto estranea a questo mondo: già nel 2021 ha proceduto allo scorporo della sua divisione camion, che realizza mezzi pesanti utilizzati per scopi strategici e militari, mantenendo comunque la posizione di azionista di maggioranza. Inoltre, l'iconico SUV Classe G è da decenni una referenza globale per le applicazioni militari grazie alla sua robustezza e versatilità.

Le recenti indiscrezioni riguardanti le trattative tra il gruppo franco-tedesco KNDS e Mercedes per l'acquisizione dello stabilimento di Ludwigsfelde confermano che il dialogo con l'industria bellica è già in fase avanzata. Questa svolta strategica non nasce solo da una visione geopolitica, ma è anche dettata da necessità economiche pressanti. L'industria automobilistica occidentale sta attraversando una fase di profonda crisi e Mercedes-Benz non fa eccezione.

I profitti del gruppo hanno subito una contrazione drastica nell'ultimo anno, con un utile quasi dimezzato a causa di diverse variabili negative. Tra queste, spiccano l'impatto dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti e la crescente pressione competitiva in Cina, dove l'ascesa di nuovi produttori locali di veicoli di alta gamma sta erodendo la quota di mercato della casa tedesca.

In questo scenario di incertezza finanziaria, l'ingresso in una nicchia di mercato in crescita come quella della difesa potrebbe non solo diversificare il portafoglio prodotti, ma anche contribuire in modo significativo ai risultati economici complessivi, offrendo una stabilità che il mercato civile, attualmente saturato e volatile, non può più garantire. Il caso di Mercedes-Benz si inserisce in un trend più ampio che sta interessando l'intera industria automotive europea e americana.

Anche il gruppo Volkswagen è impegnato in colloqui con aziende israeliane per la produzione di componenti destinati al sistema di difesa missilistica Iron Dome, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso degli impianti produttivi entro il 2027. Parallelamente, Rheinmetall, il gigante tedesco degli armamenti, sta espandendo la propria rete di partnership, come dimostrato dall'accordo con Deutsche Telekom per lo sviluppo di sistemi anti-drone volti a proteggere le infrastrutture critiche nazionali da potenziali sabotaggi.

Anche oltreoceano si osserva un movimento simile: l'amministrazione Trump ha già avviato dialoghi con General Motors e Ford Motor per valutare come il personale e le capacità industriali di questi colossi possano essere impiegati per incrementare la produzione di munizioni. Questo fenomeno evidenzia una convergenza strutturale tra la produzione civile e quella militare, dove la capacità di industrializzazione di massa diventa l'asset più prezioso per la sicurezza nazionale dei paesi occidentali





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