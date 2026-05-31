Mercedes Classe G elettrica: il mito si evolve a zero emissioni senza tradire l'identità

Test su strada per la Mercedes G 580 EQ tra Valtellina e Livigno: quattro motori elettrici, 587 CV e telaio longherone per un fuoristrada a emissioni zero che mantiene intatto il DNA iconico del modello. Prezzi da 169.840 euro e autonomia fino a 473 km.

La Mercedes Classe G elettrica rappresenta una sintesi tra tradizione e innovazione, mantenendo intatta l'iconica silhouette squadrata, il robusto telaio a longheroni e l'atteggiamento da fuoristrada autentico che l'hanno resa leggendaria dal 1979, ma abbracciando la propulsione a batteria con quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1.164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi.

Il test su strada, svolto tra la Valtellina e Livigno in occasione di un evento organizzato da Autotorino, ha consentito di valutare le prestazioni su fondi a bassa aderenza grazie all'ultima neve primaverile dell'altopiano, mettendo in luce una veste diversa nel carattere: più silenziosa, immediata e tecnologica, pur restando fedele al mito originale. Il prezzo di partenza in Italia è di 169.840 euro per la G 580 EQ, mentre la versione speciale Edition One supera i 202.000 euro, con un'autonomia WLTP fino a 473 km e ricarica rapida a 200 kW.

L'architettura a quattro motori, uno per ruota, sostituisce i bloccaggi meccanici con un controllo elettronico virtuale, garantendo una distribuzione precisa della coppia e confermando le capacità off-road senza rinunciare alle emissioni zero. Non si tratta solo di una nuova variante della gamma, ma di una prova di coerenza: la Classe G cambia energia, non identità.

Autotorino, gruppo con oltre 20 marchi, 2,85 miliardi di fatturato e 82.000 auto vendute nel 2025, ha scelto un percorso che va dal quartier generale di Cosio Valtellino a Livigno per far sperimentare il modello in un contesto realistico, sottolineando come il valore della G vada oltre le semplici specifiche tecniche, toccando aspetti simbolici e un'esperienza di guida unica





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