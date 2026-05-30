Mercurio in Cancro: una settimana di introspezione e collaborazione

La settimana inizia con l'ingresso di Mercurio in Cancro, un momento di introspezione e collaborazione. È un momento in cui si ha voglia di confidarsi con gli altri e parlare delle proprie emozioni. Si rallenta, si mette più cura nelle cose, ma è anche un momento in cui si rischia di ingigantire le questioni vedendole da una prospettiva troppo emotiva.

La settimana inizia con l'ingresso di Mercurio in Cancro . Dopo settimane ricche di stimoli, incontri e conversazioni, l'atmosfera si fa più tranquilla e introspettiva: è un momento in cui si ha voglia di confidarsi con gli altri e parlare delle proprie emozioni.

Si rallenta, si mette più cura nelle cose. Occhio, però, a non passare dall'introspezione all'elucubrazione, perché con questo Mercurio c'è il rischio di ingigantire le questioni vedendole da una prospettiva troppo emotiva. Intanto, l'allineamento tra il Sole e Giove di mercoledì porta qualche soddisfazione: si iniziano a vedere i risultati degli sforzi delle settimane precedenti e ci si sente, finalmente, riconosciuti. Mercurio ora in Cancro vi sprona a riorganizzare il vostro spazio e a migliorare la gestione delle giornate.

Fate un decluttering, o i piccoli lavoretti in casa che avete rimandato, riorganizzare l'armadio: piccoli gesti che vi rendono la vita più semplice. Per farlo, però, dovete avere chiare le vostre priorità e abitudini quotidiane. Questa settimana, grazie all'allineamento tra il Sole e Saturno, potreste trovare degli escamotage per risparmiare tempo: un allineamento pragmatico che vi permette di trovare soluzioni efficaci.

Quando qualcosa vi cruccia, ricordatevi che potete parlarne con gli altri, vi dice il passaggio di Mercurio in Cancro: si apre un periodo ricco di conversazioni e scambi, che vi dà occasione di incontrare persone diverse. Questa settimana, in particolare, potreste trovarvi di fronte a questioni che non sapete come risolvere perché state cercando di farcela solo con le vostre forze. Con Mercurio in Cancro bisogna giocare di squadra: contattate un amico, chiedete un parere.

A volte basta quello per smettere di procrastinare. Nelle ultime settimane con Mercurio nel segno vi sono venute in mente una serie di cose che vorreste fare o realizzare. Con il suo passaggio in Cancro, è tempo di ragionare su cosa vi serve davvero per realizzarle.

Cercate di non esplorare troppe strade in una volta sola: Mercurio in Cancro vi aiuta a concentrarvi sull'essenziale, a capire cosa vi serve per stare bene, per avere uno stile di vita adeguato alle vostre necessità. Con l'allineamento tra il Sole e Saturno potreste trovare anche supporto da parte dei vostri amici: magari tra loro c'è qualcuno che ha esattamente quello che stavate cercando. L'arrivo di Mercurio nel vostro segno apre una fase ricca di idee.

Non sorprenderebbe se nelle prossime settimane vi venisse un'idea per un nuovo progetto, ma per ora siete ancora in una fase di brainstorming, non di realizzazione concreta. Questo non significa mettere da parte le idee: segnatevele, esploratele, fate programmi. Soprattutto, chiedetevi qual è il senso profondo di ciò che vorreste fare: che tipo di esperienza state cercando? Avete l'energia e la mentalità giusta per tenere l'attenzione in tante direzioni diverse.

Dopo settimane molto attive e socievoli, ora sembrate più silenziosi del solito. Mercurio in Cancro apre una fase più introspettiva: avete bisogno di prendervi del tempo prima di dare risposte ufficiali, forse perché siete in dubbio sulla posizione da prendere. Non è un brutto periodo, è solo un momento in cui riordinare le idee e fare una selezione, invece di aggiungere ulteriori stimoli e opzioni.

Il consiglio degli amici può esservi molto d'aiuto: è grazie a loro che potete allargare la prospettiva e ridimensionare alcune preoccupazioni. Il passaggio di Mercurio in Cancro rafforza il clima di socialità che già Venere aveva portato qualche settimana fa. Si apre un periodo in cui organizzare attività con gli amici, approfondire nuove conoscenze, cercare associazioni o gruppi che portano avanti iniziative che vi interessano.

È il periodo dei festival, dei gruppi di lettura, del volontariato: qualsiasi occasione per fare qualcosa insieme agli altri. Questa settimana, in particolare, la collaborazione è centrale anche sul lavoro: potrebbero essere necessari degli aggiustamenti, venirsi incontro tra colleghi, restituire favori ricevuti. Mercurio in Cancro raggiunge Venere e dovreste riuscire a gestire molto meglio il flusso lavorativo. Non è da escludere che questo transito rappresenti anche un periodo di nuove idee e conversazioni sulla vostra carriera!

Se alcuni progetti si erano inceppati, sarà più facile trovare una soluzione. Se avete idee da proporre, fatevi avanti: è un buon momento, prima che Mercurio vada retrogrado. Confrontandovi con colleghi e superiori potreste anche imparare qualcosa di nuovo grazie all'allineamento tra il Sole e Saturno. A volte basta una chiacchierata per schiarirsi le idee.

Siate pronti a farvi sorprendere dagli altri. Con Mercurio in Cancro la vostra mente è più ricettiva: è un buon momento per studiare, fare corsi, imparare qualcosa di nuovo. Le ispirazioni possono arrivare da qualsiasi parte





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