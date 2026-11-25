Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz difende gli aiuti all'Ucraina al Bundestag, accusando la Russia di escalation. La Germania punta a investire 200 miliardi fino al 2030 per la difesa.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha difeso con fermezza il sostegno finanziario e militare alla Ucraina durante il dibattito sul bilancio 2027 al Bundestag di Berlino, il 25 novembre 2026. In un intervento cruciale per l'agenda di sicurezza nazionale, il leader tedesco ha accusato apertamente la Russia di intensificare le minacce contro la stabilità europea, evidenziando come questa strategia sia necessaria per proteggere i confini del paese.

Minacce russe e posizioni opposte

Merz ha diretto accuse severe contro Mosca, definendola una forza che cerca di destabilizzare l'area baltica, la Polonia, il Mar Nero e persino lo spazio. Secondo il Cancelliere, l'aggressione russa non si limita solo al territorio ucraino ma si sta manifestando anche in Germania attraverso attacchi cibernetici e tentativi di sabotaggio, come quello verificatosi a novembre presso l'aeroporto di Lipsia-Halle.

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Durante il discorso, il capo del governo ha esplicitamente escluso qualsiasi compromesso con le forze di opposizione. Ha citato sia l'Alternativa per la Germania (AfD), che guida i sondaggi nazionali, sia il partito di sinistra radicale Die Linke, entrambi i quali sostengono la fine degli aiuti a Kiev. Merz ha dichiarato testualmente che la Russia sa esattamente cosa vuole e che i suoi obiettivi vanno ben oltre la semplice regione ucraina.

Investimenti record e autonomia

Il piano del governo tedesco prevede un raddoppio della spesa per la difesa, portando gli investimenti a oltre 200 miliardi di euro fino al 2030. Questa cifra rappresenta il 3,7% del prodotto interno lordo nazionale, una soglia che allinea la Germania agli impegni della NATO. L'obiettivo è garantire una sicurezza più solida attraverso il rafforzamento tecnologico e industriale.

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Merz ha sottolineato come il supporto a Kyiv serva anche a proteggere direttamente la Germania. Ha affermato che Berlino sta imparando dall'esperienza ucraina, acquisendo conoscenze tecnologiche sia per usi civili che militari. Questa strategia mira a costruire una base industriale nazionale più competitiva e resiliente di fronte alle crisi globali.

Bilancio europeo e future sfide

Oltre alla difesa nazionale, il Cancelliere ha affrontato la questione del budget dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034. In riferimento alla proposta presentata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che prevede tagli per ridurre il totale a 1,582 trilioni di euro, Merz ha espresso la sua strategia di spesa mirata.

Il leader tedesco ha dichiarato che in queste negoziazioni preme per una limitazione della spesa pubblica, concentrandola esclusivamente su settori che rafforzano effettivamente l'Europa. Ha identificato nella sicurezza e nella competitività industriale le priorità fondamentali, definendo tale approccio come la migliore assicurazione aggiuntiva per il paese.

Contesto sociale e futuro

Nonostante l'impegno politico di Merz, il clima interno alla Germania mostra segnali di stanchezza. Un sondaggio pubblicato martedì ha rivelato che una maggioranza ristretta di cittadini si oppone ora al continuo invio di aiuti militari a Kiev. Questa tendenza è guidata dalle pressioni del costo della vita e dall'incertezza economica che affligge i nuclei familiari.

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La Russia, d'altra parte, continua a negare ogni accusa di aver cercato uno scontro militare con la NATO. Il Cremlino sostiene che le sue azioni siano puramente difensive e volte a proteggere la propria sicurezza nazionale, definendo le accuse di Berlino come parte di un'ondata di isteria anti-russa. Il dibattito continua a dividere l'opinione pubblica europea di fronte alle sfide geopolitiche in corso.