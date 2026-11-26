Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia che i leader UE cercano un accordo sul bilancio a lungo termine entro l'anno, senza nuove riunioni venerdì. Dettagli sulla riduzione della spesa.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che i leader dell' Unione Europea stanno impegnandosi per finalizzare un accordo sul prossimo bilancio a lungo termine entro la fine dell'anno in corso. Questa determinazione segue una giornata intensa di discussioni tenutesi a Bruxelles, dove si è registrato un progresso concreto nella riduzione della proposta di spesa complessiva.

Progressi sul Budget e Riduzione Spese

Secondo quanto comunicato giovedì sera dal Cancelliere, le negoziazioni hanno portato a un significativo slancio verso il taglio delle dimensioni proposte per il futuro bilancio comunitario. Questa direzione corrisponde esattamente alle richieste avanzate dalla Germania e da altri Stati membri che sono definiti contributori netti alle finanze dell'Unione Europea, i quali spingono per una maggiore efficienza nelle spese.

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Il contesto di queste trattative è stato segnato da un vertice straordinario dell'Unione Europea, tenutosi a Bruxelles in Belgio il 26 novembre 2026. Durante questo evento, la pressione per contenere il budget è stata la leva principale per ottenere il consenso tra le nazioni più grandi e ricche del blocco, che hanno posto la sostenibilità finanziaria come priorità assoluta.

Impegno per l'Ucraina e Contributi Nazionali

Parallelamente alle questioni finanziarie interne, Friedrich Merz ha ribadito con fermezza la propria posizione riguardo al supporto per Kiev. Il Cancelliere tedesco ha insistito sul fatto che tutti i ventisette Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero contribuire equamente agli aiuti destinati all'Ucraina, rifiutando approcci selettivi o parziali.

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Questa specifica questione sarà l'oggetto di un'ulteriore discussione durante l'ultima sessione di colloqui tra i leader, prevista per giovedì sera. L'intento è assicurarsi che l'onere del sostegno non ricada solo su pochi paesi, ma che diventi una responsabilità collettiva e condivisa da tutta l'Unione.

Prossimi Passi e Calendario delle Trattative

Nonostante i progressi registrati, non ci saranno nuove riunioni fissate per il venerdì successivo alle dichiarazioni di Merz. I leader europei hanno deciso di concentrare gli sforzi restanti su un unico vertice bipartito, che ha ufficialmente inizio il 17 dicembre. Questa sessione sarà cruciale per mettere a punto i dettagli finali dell'accordo.

La scadenza di metà dicembre rappresenta quindi il termine ultimo per i negoziatori europei. Qualsiasi accordo raggiunto in questa fase definirà le linee guida finanziarie dell'Unione per i prossimi anni, stabilendo nuovi equilibri tra i contributi nazionali e le spese comuni. L'obiettivo è concludere la trattativa con successo prima delle festività di fine anno, evitando incertezze per il 2027.